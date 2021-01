Cristiano Ronaldo (35) je prva osoba u povijesti koja je na Instagramu skupila 250 milijuna pratitelja. Rekord je srušio prvog dana 2021. godine.

Ronaldo, osim snimki i fotografija s nogometnih terena, pokazuje i obiteljske trenutke. Nerijetko objavljuje fotografije s partnericom Georginom Rodriguez (26), djecom i majkom.

Jedna od posljednjih fotografija na njegovom Instagramu je obiteljska, ispod koje je izrazio nadu da će 2021. biti bolja od 2020. godine.

- 2020. godina nije bila lagana, u to nema sumnje. Nitko ne može biti ravnodušan prema boli i patnji koje je covid-19 donio na svijet. Ali sada je vrijeme da se vratimo i pokažemo da, zajedno, možemo napraviti razliku. Jer, bez obzira na to koliko je pad težak, ono što nas stvarno definira je način na koji ustanemo i koliko smo brzo spremni na nove prepreke. Pokušajmo, dakle, 2021. godinu pretvoriti u prekretnicu, novi početak.. Jer svi mi i dalje možemo postati bolje verzije sebe. A ako sve to napravimo zajedno, to bi zapravo mogla biti tajna da stvari krenu na bolje - poručio je nogometaš.

Osim što je Cristiano privukao pažnju brojem pratitelja, Georgina je to učinila na drugi način. Na jednoj od fotografija s kućnog dočeka pokazala je golemi dijamantni prsten. Obožavatelji para počeli su raspravljati je li se par vjenčao u tajnosti ili je to potvrda da su zaručeni.