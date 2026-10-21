Relja (12) glumi u novom hororu 'Štriguni': 'Ponekad su me ipak malo previše pazili na setu...'

Snimanje 'Štriguna' je bio jako bitan doživljaj u mojem životu i jako mi se svidjelo jer je to specifičan film, nije film kakav se inače radi u Hrvatskoj. Super mi je što ima puno scena akcije i da nije samo neka drama, rekao je Relja Borović. Mladi glumac govorio je o filmu koji će se od četvrtka prikazivati u hrvatskim kinima. Uz Relju Borovića, u filmu glume Rade Šerbedžija, Tihana Lazović, Jadranka Đokić, Ozren Grabarić, Kemal Rizvanović...

- Bilo mi je super raditi s njima, to su sve umjetnici i jako dragi i dobri ljudi. To mi je među najdražim dijelovima snimanja, što sam ih upoznao i pričao s njima. Htio bih postati kao i oni pa mi je to baš bio lijep moment - rekao nam je mladi Relja koji ima 12 godina i učenik je šestog razreda OŠ 'Vladimir Nazor'.

Foto: PROMO

Svira kontrabas u GU Elly Bašić i bubanj u privatnoj školi. Inače je i DJ i kolekcionar vinila te pušta muziku samo s vinila. Dosad je odradio minimalno desetak gigova na festivalima, u sklopu nekih kulturnih manifestacija itd. Inače, uz glazbu, hobi mu je smišljanje filmskih scenarija. 'Štriguni' su mu prvi film u kojem nastupa.

Foto: PROMO

U središtu radnje filma je priča o mladom biologu Borisu koji istražuje mogućnost dugovječnog života u modernom genetskom laboratoriju u podzemlju starog istarskoga gradića gdje se šaptom prenose stare legende o štrigunima. Oni su besmrtna mitska bića koja ljudima kradu djecu...

- Jako mi se sviđa radnja filma. Drago mi je da sam glumio u hororcu, ali ako ću ići dalje tim putem, jako bih htio glumiti u nekim komedijama. Najdraža scena mi je na kamenolomu, najviše zbog lokacije, i zato što je to finalna bitka, i to mi je bilo najluđe. Osjećao sam se kao da sam u nekom akcijskom filmu, što sam i htio, i baš sam se uživio da budem svoj lik. Drage su mi scene i u špilji, gdje sam se morao jako derati - rekao je Relja pa nastavio:

- Ti dizajneri koji su radili špilje su ih predobro napravili, jako realistično. A na kamenolomu su možda ipak mrvicu previše pazili na mene, ali bilo mi je i drago jer su svi bili super prema meni i zahvalan sam na svemu.