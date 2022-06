Renata oplela po Ruži u 'Ljubav je na selu': Ona je lubeničarka!

U sinoćnoj epizodi 'Ljubav je na selu' ponovo su se okupili svi farmeri i njihove kandidatkinje. S voditeljicom Anitom Martinović razgovarali su o iskustvima u showu, otkrili tko se s kim nastavio družiti i čuti, tko je uplovio u ljubavnu avanturu, a došlo je i do prvih razmirica. Nakon što su podijelili dojmove Anita je najavila najzanimljiviji dio večeri - kratke isječke i komentare s farmi, a prvi je na redu bio Damirov prilog.

POGLEDAJTE VIDEO

- Fizički mi je ugodna oku, karakterno ćemo se posložiti - objasnio je Damir svoj odabir Josephine nakon pogledanog isječka, naglasivi kako još ima šanse za romantičnu vezu među njima.

- Mi smo naše zidove srušili i stvorila se sad jedna privrženost, bliskost, družimo se, izlazimo - dodala je Josephina.

- Bilo mi je glupo da se ja nešto borim oko njega kad je on već sve napravio na početku... Pričamo o bazenu - komentirala je šaljivo Nikita vruće scene s prvog partyja.

- Jeste li vi par? - pitala ih je Anita, no oboje su izbjegavali konkretan odgovor.

- Dobro nam je skupa i ja sam zadovoljan. Nadam se da će to potrajati - poručio je farmer.

Iduća je bila priča o Milanovoj farmi, a kadrovi s imanja probudili su stara podbadanja između Renate i Ruže.

- Ona ima te intervale. Malo me napada pa me pusti. To traje već dugo i trajat će - komentirala je Renata pa poručila Ruži.

- Sam je rekao da sam zgodnija od tebe, da si zdepasta.

- Ti si vještica, vidi kakva ti je kosa - nastavila je igru Ruža.

- Ruža je lubeničarka. Dvoumim se je li lubeničarka ili čobanica - zaključila je Renata.

Milan i Ruža objasnili su svima kako su ostali samo dobri prijatelji.

- Nikad se ne zna, možda se Ruža okrene - poručio je farmer.

A kakvi će biti komentari na priče s preostalih farmi i kakva nas sve neočekivana priznanja čekaju, ne propustite doznati već sutra od 21.20 sati u finalnoj epizodi 14. sezone 'Ljubav je na selu'.

Najčitaniji članci