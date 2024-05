Renata stala uz Alana koji je Josipa izbacio iz takta: 'Jesi li ti svjestan koliko vrijeđaš ženu?'

I dok neki uživaju na ranču u Slavoniji, Karmen i Jole nisu razgovarali otkako su se posljednji put porječkali i Jole je zaključio da ne smiju razgovarati o ozbiljnim temama. 'Ona je takva kakva je i prihvaćam je takvu', naglasio je te joj rekao da im je Alan priznao da se zaljubio u Danijelu pa se naljutio na nju jer ju je nagovorila da spava kod nje.

- Nemam veze ni s kakvim nagovaranjem, ja sam čula da ona dolazi do mene - rekla je Karmen, no Jole nije povjerovao u tu priču. Lovre, Marko, Tiago i Tina igrali su odbojku na pijesku, a ostatak ekipe opuštao se na Savi uz piće i Alanove priče o sinoćnjem tulumu. Kasnije su Renata, Marko i Lovre otišli na piće i on im je pričao o odnosu s Klarom, koja je odmah ujutro bila ljutita, a on ne zna zašto.

- Odlučio sam se testirati do krajnjih granica i poraditi na sebi i svom temperamentu da vidim koliko mogu izdržati da ne reagiram - rekao je Lovre, a to je utjecalo i na Klarino ponašanje pa se brzo prestala ljutiti.

Alan je govorio Karmen kako je kriva što Danijela nije spavala s njim u sobu jer čim su došli na ranč, ona je rekla da spava s njom. Karmen je tvrdila da je to izmislio i da su njoj na recepciji rekli da će spavati s Danijelom.

- To je namjerno napravila. Iskoristila je situaciju da Danijelu približi sebi jer zna da ovih dvoje ne funkcioniraju kako bi trebali. To za mene nije karakter - rekao je Jole i dodao da on tako nešto nikad ne bi napravio jer nije uopće pitala Danijelu želi li spavati tako. Unatoč Karmeninim opravdanjima, Alan joj je rekao:

- Tu si najstarija i tvoj način komunikacije s nama i ostalima je onako… Znači, za mene si nula od osobe. Kao osoba, kao karakter, sve…

Karmen te uvrede nisu dirnule jer to više govori o njemu te dodala da nema hrabrosti pitati Danijelu zašto nije spavala s njim, nego prebacuje odgovornost na nju. Josip je stao na stranu Karmen, što joj je puno značilo, a kad je shvatila da se s Alanom ne može komunicirati, otišla je. 'Ne mogu ga više slušati. Stalno laže i mene optužuje za nešto', rekla je i dodala da joj je zasmetalo što Jole nije reagirao.

Na piću je Marko pokrenuo temu o Alanu i njegovoj zaljubljenosti u Danijelu, ali i ljutnji prema Karmen zbog 'otimanja' Danijele. 'Alan se malo boji Danijele', rekao je Tiago dok Lovre smatra da je Karmen pogrešno postupila i da nije trebala prihvatiti spavanje s Danijelom. 'Karmen pali vatru gdje god stigne, od vrata do vrata - osim ispred svojih vrata', objasnio je.

Alan je nastavio komentirati Karmen iako je otišla, a Danijela mu je objasnila da njihov problem nije Karmen te da nisu ni u Zagrebu spavali zajedno. 'Meni je to sve zvučalo kao neka loša fora', rekla je i otišla popričati s Karmen, a Alan i Jole su zaključili kako je Karmen pogoršala situaciju između njega i Danijele.

- Mene najviše muči jedna stvar - Alan stvara svoje priče koje nemaju veze sa stvarnošću i te su priče podržane u ovom okruženju. On konstantno ima podršku od nekoga - rekla je Danijela. Karmen, Josip i Danijela nastavili su pričati o Alanu i Karmen je bila zahvalna Josipu što nije dopustio da je vrijeđa. U to vrijeme Tina i Tiago izmjenjivali su nježnosti i Tiago je bio sretan što osjeća da njihova veza ima budućnost.

- Nervozna sam zbog završetka showa jer ne znam kako će biti, koliko stresno i koliko će to utjecati na nas - rekla je Tina, a Tiago zaključio da trebaju ići korak po korak. Kad su se Karmen, Danijela i Josip vratili, Alan je zamolio Karmen da mu se do kraja eksperimenta ne obraća. 'Slažem se i obostrano je', rekla je Karmen, a Klara je sugerirala Alanu da se ispriča Karmen i Danijeli, no on je smatrao da nema potrebe.

- Klasična seljačina koja očajno želi biti neki gospodin, ali nema on 'm' od manira - rekla je Klara, a Danijela je zaključila kako on još jednom ništa nije shvatio.

Svi su se okupili na roštilju koji su pekli Renata i Lovre, koji nije bio sretan što se vratila polovica ljudi koji mu kvare energiju. 'Odmah izgubim osmijeh i nije mi ni do čega', rekao je dok je Tina objasnila da mu je i dalje teško što je Klara željela otići iz showa. Alan se jadao Lovri da mu nije jasno kako se ljudi promijene tijekom noći, lažu, glume i manipuliraju s dobrim ljudima, a on se složio s njim.

Danijela se ubacila pitajući Lovru što je radio s ostatkom ekipe i zašto nije kao drugi dečki skinuo majicu. Lovre je objasnio da mu je to jeftino i neukusno kao da se sve žene poskidaju u toples. Alan nije mogao prešutjeti pa je morao komentirati da to ovisi koliko koja djevojka ima celulita. Lovre ga je prijateljski upozorio da takve stvari ne govori jer stvara lošu sliku o sebi. 'Svaka žena ima celulit. Ne znam zašto to toliko spominjemo', čudila se Danijela dok je ostalima ta tema isto bila nepotrebna.

Alan je imao grižnju savjesti što je uvrijedio Danijelu pa ju je pozvao da popričaju jer mu nije jasno zašto nemaju nikakav odnos. Danijela mu objašnjava da ju on neprestano vrijeđa do je on tvrdio da je to šala.

- Znam da se sviđam Alanu i da je zainteresiran za to da imamo odnos, samo što on nije realan u vezi toga što se događa, u vezi akcije i reakcije i da neka djela imaju posljedice - rekla je Danijela.

U raspravu su se uključili i ostali, a Renata je smatrala da Alan nema loše namjere te da su izjave o celulitu samo šala jer ga imaju sve žene. Danijelu je to razljutilo pa joj je poželjela spoj s Alanom jer bi brzo uvidjela da bi mu i ona postala meta vrijeđanja. 'Lakša je za komunikaciju', rekao je Alan za Renatu i dodao da je gotov proizvod i uvijek spremna na šale. Spomenuo je i kako su bez problema pričali i o njezinim umjetnim grudima te da je siguran kako bi mu ih pokazala na prijateljskoj bazi.

Josip se jako naljutio na Alanovo neprestano provociranje Danijele pa je podignuo i glas na njega, što se Renati nije svidjelo.

- Čekaj, zašto imaš potrebu govoriti ženi da ima celulit? Jesi li ti svjestan koliko vrijeđaš - rekao je Josip, a Danijela dodala: 'Josip je vidio da to nije fer. Osjećala sam se zaštićeno.'

Ostali su komentirali kako je ljubomoran jer je Renata stala na Alanovu stranu i nastavila razgovarati s njim. Bio je ljutit i slučajno razbio čašu, što je Renati bilo seljački. 'Čim je Renata podigla ton, on se pokakio u gaće tako da ne volim te budale što idu glumiti frajere jer su daleko od mangupa', rekao je Lovre. Karmen, Klara i Danijela komentirali su kako su se Renata i Alan baš našli. 'On se našao rugati ženi da ima celulit, a vidi mu pivskog trbuha', rekla je Klara.