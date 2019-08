Renée prekida pauzu u karijeri: 'Bilo je prilično mračno i tužno'

Američka glumica i Oskarovka Renée Zellweger (50) prekinula je višegodišnju stanku u karijeri, prenosi Metro. Ima glavnu ulogu u biografskom filmu o glumici Judy Garland te je ta uloga njezin veliki povratak na platna. Filmove nije snimala punih šest godina.

- Dobila sam neke loše savjete. Donijela sam prilično loše odluke i bilo je prilično mračno. I tužno - ispričala je Renée.

Foto: Dylan Martinez/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Ne smatra da je vrijeme dok nije snimala potraćeno.

- Iz toga sam puno toga naučila i to mi je, očito, trebalo. Naučila sam puno o perspektivi, naučila prepoznati različite uzorke mog ponašanja i razumjeti različite posljedice - kaže glumica.

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

- Nije me bilo neko vrijeme, da budem potpuno iskrena, jer se nisam brinula o sebi. Izgledala sam kao da se ne brinem o sebi, tako sam se i osjećala. Dosadila sam samoj sebi. Došla sam do točke u kojoj sam se osjećala kao da sjedim pored same sebe dok snimam, gledam se i okrećem očima. Zato sam odlučila otići, postati zanimljivija, raditi nešto drugo - rekla je Renee.