Renesansni festival potvrdio je status glavnog turističkog aduta Koprivnice uz nove rekorde...

Koprivnica je u nedjelju navečer ugasila posljednje festivalske baklje, zaključivši vikend koji je još jednom potvrdio da je Renesansni festival izrastao u prvorazredni turistički fenomen. Ovogodišnje izdanje zabilježilo je povijesno najveći interes i broj posjetitelja dosad. Prema neslužbenim podacima ovogodišnji festival okupio je više od 50 tisuća posjetitelja i gostiju, više od 1.300 kostimiranih sudionika, 42 skupine i izvođača iz 11 različitih zemalja, 70 izlagača i 16 ugostitelja. Spajanjem povijesnog programa na bedemima sa završnicom Ljeta na Zrinskom, cijeli je grad četiri dana živio kao jedinstvena festivalska destinacija.

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Cjelovito iskustvo i snažan gospodarski zamah

Posebnost Renesansnog festivala leži u tome što posjetitelji na bedemima i u gradu provode čitave dane obilazeći taborove, radionice starih zanata, viteške turnire i kušajući povijesna jela. Kroz takav format festival daje snažan vjetar u leđa lokalnom gospodarstvu. Domaći obrtnici, OPG-ovi i ugostitelji nisu tek kulisa, već izravni nositelji turističke ponude. Festivalska atmosfera prirodno se prelila i na gradske ulice te gradski park. Nova eno-gastro zona „Bistro u parku“ pokazala se kao pun pogodak i novo omiljeno okupljalište brojnih posjetitelja, dok su večernji koncerti Sergeja Ćetkovića i Prljavog kazališta do ispunili Zrinski trg raspjevanim licima, stvorivši vrhunsku atmosferu i privukavši tisuće ljudi u samo srce grada.

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Nezapamćen interes publike i pripreme za 20. izdanje

Koliko je veliko zanimanje vladalo za putovanje u prošlost najbolje se vidjelo u subotu poslijepodne, kada su rijeke posjetitelja doslovno preplavile prilaze bedemima, stvarajući redove na ulazima - što je dokaz statusa manifestacije kao jedne od najtraženijih ljetnih destinacija u regiji. Organizatori su izniman odaziv odmah pretočili u konkretne planove za budućnost, najavivši kako će već za iduće izdanje osigurati veći broj ulaznih punktova i blagajni kako bi ulazak u bedeme bio maksimalno brz i protočan.

- Renesansni festival odavno je prerastao granice našeg grada. Ono što me posebno veseli jest to što danas više ne govorimo samo o broju posjetitelja, nego o tome što on znači za cijelu Koprivnicu: za naše obrtnike, ugostitelje, poduzetnike, smještaj i cjelokupno pozicioniranje grada. Pokazali smo da znamo povezati sadržaje i stvoriti vikend zbog kojeg se u Koprivnicu ciljano dolazi. Svjesni smo da je nezapamćen interes stvorio i gužve na ulazima u subotu, stoga već za iduće izdanje pripremamo veći broj ulaznih punktova kako bi ulazak bio još protočniji i ugodniji. Naš je cilj nastaviti podizati kvalitetu organizacije i ponude te stvarati uvjete da gosti ovdje provedu cijeli vikend i redovito nam se vraćaju - istaknuo je zadovoljstvo postignutim rezultatima, ali i pogled prema idućim koracima gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić.

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Spuštanjem zastava pripreme se izravno usmjeravaju prema velikom jubilarnom 20. Renesansnom festivalu, koji će biti kruna dosadašnjeg rada i prilika za novi organizacijski iskorak.