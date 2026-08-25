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ČAK 50 TISUĆA POSJETITELJA

Renesansni festival potvrdio je status glavnog turističkog aduta Koprivnice uz nove rekorde...

Piše Maša Mai Čigir,
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Renesansni festival potvrdio je status glavnog turističkog aduta Koprivnice uz nove rekorde...
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Foto: PROMO
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19. izdanje festivala oborilo je rekorde posjećenosti, povezalo cijeli grad u jedinstvenu festivalsku priču i otvorilo put prema velikom jubilarnom 20. izdanju

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Koprivnica je u nedjelju navečer ugasila posljednje festivalske baklje, zaključivši vikend koji je još jednom potvrdio da je Renesansni festival izrastao u prvorazredni turistički fenomen. Ovogodišnje izdanje zabilježilo je povijesno najveći interes i broj posjetitelja dosad. Prema neslužbenim podacima ovogodišnji festival okupio je više od 50 tisuća posjetitelja i gostiju, više od 1.300 kostimiranih sudionika, 42 skupine i izvođača iz 11 različitih zemalja, 70 izlagača i 16 ugostitelja. Spajanjem povijesnog programa na bedemima sa završnicom Ljeta na Zrinskom, cijeli je grad četiri dana živio kao jedinstvena festivalska destinacija.

RENESANSNI FESTIVAL FOTO Vitezovi zaigrali ragbi? Pogledajte neobičan spektakl koji se odvio u Koprivnici
FOTO Vitezovi zaigrali ragbi? Pogledajte neobičan spektakl koji se odvio u Koprivnici
Foto: PROMO

Cjelovito iskustvo i snažan gospodarski zamah

Posebnost Renesansnog festivala leži u tome što posjetitelji na bedemima i u gradu provode čitave dane obilazeći taborove, radionice starih zanata, viteške turnire i kušajući povijesna jela. Kroz takav format festival daje snažan vjetar u leđa lokalnom gospodarstvu. Domaći obrtnici, OPG-ovi i ugostitelji nisu tek kulisa, već izravni nositelji turističke ponude. Festivalska atmosfera prirodno se prelila i na gradske ulice te gradski park. Nova eno-gastro zona „Bistro u parku“ pokazala se kao pun pogodak i novo omiljeno okupljalište brojnih posjetitelja, dok su večernji koncerti Sergeja Ćetkovića i Prljavog kazališta do ispunili Zrinski trg raspjevanim licima, stvorivši vrhunsku atmosferu i privukavši tisuće ljudi u samo srce grada.

OD 20. DO 23. KOLOVOZA FOTO Vitezovi, dvorske lude i stari obrti: U Koprivnici otvoren 19. Renesansni festival!
FOTO Vitezovi, dvorske lude i stari obrti: U Koprivnici otvoren 19. Renesansni festival!
Foto: PROMO

Nezapamćen interes publike i pripreme za 20. izdanje

Koliko je veliko zanimanje vladalo za putovanje u prošlost najbolje se vidjelo u subotu poslijepodne, kada su rijeke posjetitelja doslovno preplavile prilaze bedemima, stvarajući redove na ulazima - što je dokaz statusa manifestacije kao jedne od najtraženijih ljetnih destinacija u regiji. Organizatori su izniman odaziv odmah pretočili u konkretne planove za budućnost, najavivši kako će već za iduće izdanje osigurati veći broj ulaznih punktova i blagajni kako bi ulazak u bedeme bio maksimalno brz i protočan.

BOGAT PROGRAM Renesansni festival u Koprivnici uz Ćetkovića i Prljavo kazalište
Renesansni festival u Koprivnici uz Ćetkovića i Prljavo kazalište

- Renesansni festival odavno je prerastao granice našeg grada. Ono što me posebno veseli jest to što danas više ne govorimo samo o broju posjetitelja, nego o tome što on znači za cijelu Koprivnicu: za naše obrtnike, ugostitelje, poduzetnike, smještaj i cjelokupno pozicioniranje grada. Pokazali smo da znamo povezati sadržaje i stvoriti vikend zbog kojeg se u Koprivnicu ciljano dolazi. Svjesni smo da je nezapamćen interes stvorio i gužve na ulazima u subotu, stoga već za iduće izdanje pripremamo veći broj ulaznih punktova kako bi ulazak bio još protočniji i ugodniji. Naš je cilj nastaviti podizati kvalitetu organizacije i ponude te stvarati uvjete da gosti ovdje provedu cijeli vikend i redovito nam se vraćaju -  istaknuo je zadovoljstvo postignutim rezultatima, ali i pogled prema idućim koracima gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić.

Foto: PROMO
ZABAVA ZA LJETO Renesansni festival ponovno dolazi u Koprivnicu, u gradu će biti i koncerti na otvorenom
Renesansni festival ponovno dolazi u Koprivnicu, u gradu će biti i koncerti na otvorenom

Spuštanjem zastava pripreme se izravno usmjeravaju prema velikom jubilarnom 20. Renesansnom festivalu, koji će biti kruna dosadašnjeg rada i prilika za novi organizacijski iskorak.

Foto: PROMO

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