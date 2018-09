Reper Drake se naglo razbolio: Nikada nisam iskusio takvo što

Reper Drake (31), pravog imena Aubrey Drake Graham, zbog bolesti je otkazao svoja dva koncertu u Miamiju koja su u sklopu turneje 'Scorpion'.

- Tako sam se brzo razbolio. Nikada nisam iskusio takvo što - rekao je reper koji se ispričao svojim obožavateljima putem društvene mreže. Kako kaže, 'mrzi' što ih je razočarao.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it

Usput, zahvalio se i dvoma liječnicima i medicinskoj sestri koji su mu pomagali tijekom cijele noći.

- Miami zaslužuje sto posto i obećajem taj doživljaj čim se vratim. Hvala Bogu što mi dopušta da se oporavim - rekao je Drake.

Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

Reper nije točno otkrio što mu je i od čega se razbolio, ali se čini da je situacija ozbiljna čim ne može nastupati u takvom stanju.

Foto: Instagram royal

Nedavno ga je kolega Kanye West (41) napao nakon što je saznao da u pjesmi 'In My Feelings' repa o njegovoj supruzi Kim Kardashian (37). Naime, on spominje Kiki što je dugo vremena nadimak Kardashianke.

- Pokušavam svoj duh učiniti uračunljivim nakon što sam saznao da ljudi šire glasine jer misle da si je*ao moju suprugu, a ti ne govoriš ništa i nastavljaš dalje. To ne godi mom duhu - ispričao je West. Dodao je kako je bijesan na Drakea zbog zbrke koju je izazvao.

