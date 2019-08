Reper o vezi s Chloe: 'Moja je ljubav prema njoj bila stvarna'

Reper French Montana (34), bivši dečko reality zvijezde Khloe Kardashian, (35) progovorio je o odnosu s Khloe i ostatku obitelji Kardashian. Nedavno se pojavio na 40. rođendanu Kourtney Kardashian, zbog čega su mnogi pomislili kako su on i Khloe ponovno zajedno.

Foto: Instagram

- Uvijek ćemo biti prijatelji - otkrio je reper u jednom od intervjua.

French Montana Reminisces About His Relationship With Khloe Kardashian: ”The Love Was Real” https://t.co/rxdhgYhAqF pic.twitter.com/3sPUq3ZlW1