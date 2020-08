Reperica uvećala stražnjicu pa umrla od posljedica operacije

<p>Brazilska reperica <strong>Fernanda Rodrigues</strong>, poznata kao <strong>Mc Atrevida</strong>, podvrgnula se operaciji stražnjice. Operaciju je obavila u Riju de Janeiru kako bi uklonila višak masnoće s leđa i onda su joj tu istu ubrizgali u stražnjicu. No naposljetku je od posljedica operacije preminula, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8588263/Female-rapper-dies-butt-surgery-carried-doctor-not-qualified-cosmetic-surgeon.html" target="_blank">Daily Mail</a>. Imala je 43 godine.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bryan želi izgledati kao Britney Spears</strong></p><p>Do komplikacija je došlo dva dana nakon zahvata. Žalila se na bol u leđima i bolne upale u tijelu. Njezina mama odvela ju je u bolnicu i odmah su je stavili na intenzivnu njegu. Ispostavilo se kako je umrla od posljedica sepse, a liječnici su rekli kako bi joj mogli spasiti život da je došla ranije. Nepoznate supstance bile su izmiješane s masnim tkivom iz leđa prije no što su joj bile ubrizgane u stražnjicu. Liječnici tvrde kako joj je tijelo te iste supstance odbacilo.</p><p><strong>Wania Tavares</strong>, vlasnik klinike u kojoj se reperica podvrgnula operaciji, odvjetnicima je rekao kako je nemoguće da se to dogodilo. U tijeku je policijska istraga. Strani mediji pišu kako klinika nije imala zdravstvenu dozvolu, ali su svejedno provodili operacije iako su im to zabranili nekoliko mjeseci ranije. </p><p>Liječnik <strong>Wilson Ernest Galarza</strong>, koji je proveo operaciju, navodno nije kvalificirani plastični kirurg, navodi Daily Mail. Mogao bi biti optužen za ubojstvo ukoliko se dokaže kako je kirurški zahvat obavljao bez profesionalnog usavršavanja. On se inače specijalizirao za ginekologiju, kardiologiju i ortopediju. </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>