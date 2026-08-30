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PROFESIONALNOST

Reporterku pred javljanje uživo osa ubola u vrat: Opsovala je, sabrala se i odradila posao

Piše Magdalena Mucić,
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Reporterku pred javljanje uživo osa ubola u vrat: Opsovala je, sabrala se i odradila posao
Foto: Instagram/RTL
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Kamera je snimila trenutak kada je neposredno prije javljanja uživo Teu Mihanović osa ubola u vrat. Reporterka je opsovala, sabrala se i odradila posao maksimalno profesionalno

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Netom prije javljanja uživo u emisiju 'RTL Danas', reporterku Teu Mihanović (26) u vrat je ubola osa, no, unatoč jakoj boli, Mihanović je profesionalno odradila svoj zadatak, pokazavši iznimnu pribranost u neočekivanoj situaciji. Incident se dogodio tijekom posljednjih priprema za uključenje u program. Na snimci koju je Mihanović objavila na TikToku vidi se kako reporterka naglo reagira na ubod. Njezina iskrena reakcija, uhvaćena nespremnu, otkrila je koliko je situacija bila neugodna.

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​- Ne mogu virovat. Ovo mi se još nije dogodilo, a svašta se događalo. Znači boli za popi***t - prokomentirala je. Kolega snimatelj pitao ju je hoće li moći odraditi javljanje uživo, na što mu je Mihanović odgovorila da hoće. Samo par trenutaka kasnije gledatelji su je vidjeli kako razgovara s Anom Brdardić Boljat i izvještava o radovima.

@teamihanovic

📺🐝 Svašta sam doživjela u lajvovima, ali ovo je novo😂

♬ izvorni zvuk - teamihanovic

Mihanović je prepoznatljivo lice RTL-ova informativnog programa, kojem se pridružila nakon iskustva na N1 televiziji. Diplomirana politologinja dio studija provela je u Firenci, a iskustvo je stjecala i u Bruxellesu. Tamo je radila kao menadžerica projekata u NGO-u, surađujući s Europskom komisijom na edukacijama o borbi protiv dezinformacija. Za svoj rad nagrađena je priznanjem Europske komisije 'Megalizzi-Niedzielski', pobijedivši u konkurenciji 500 kolega s pričom o povezivanju Hrvatske i Srbije obnovom željeznica.

Mihanović ističe kako je sama sebi najveći kritičar, no adrenalin i dinamičnost terena ono su što je privlači. Posebno je ponosna na priče koje daju glas onima koji se rijetko čuju, poput obitelji u kontejnerima u Petrinji, poljoprivrednika u Slavoniji ili izbjeglica iz Ukrajine. Prva priča na RTL-u bila joj je o humanitarnoj akciji za djevojčicu Franku Sučić.

- Nemoguće je potpuno ugasiti emocije na terenu, ali empatija prema ljudima koje susrećem itekako doprinosi tome da se njihova priča prenese kvalitetnije - rekla je Mihanović za RTL.

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