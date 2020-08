Reynolds i Lively oženili su se na plantaži: 'To je bila greška'

Ryan i Blake prvi su se put susreli 2010. na setu filma 'Green Lantern', no u to vrijeme oboje su se viđali s drugim ljudima. Godinu dana kasnije izašli su na prvi spoj, a 2011. se oženili

<p>Glumac <strong>Ryan Reynolds</strong> (43) svoju kolegicu i današnju suprugu <strong>Blake Lively </strong>(32) prije osam godina oženio je na plantaži. Danas govori kako je takvo vjenčanje bilo velika greška.</p><p>Sve je uslijedilo nakon što se par našao na meti kritika jer su se vjenčali na jednoj od najstarijih američkih plantaža Boone Hall u Mount Pleasantu u Južnoj Karolini.</p><p>- Nemoguće je to povući. Ono što smo u to vrijeme vidjeli bile su fotke vjenčanja na Pinterestu. Kasnije smo shvatili da je to mjesto izgrađeno na tragediji. Takva golema greška može vas ili ugasiti ili vas pokrenuti. Mijenjanje obrazaca i izazivanje stereotipa je posao koji ne prestaje - rekao je glumac za <a href="https://news.sky.com/story/ryan-reynolds-and-blake-lively-deeply-sorry-for-wedding-at-former-slave-plantation-12042673" target="_blank">strane medije</a>. </p><p>Prvi put se pitanje lokacije njihova vjenčanja potegnulo 2018. kada je on podržao film 'Black Panter'. Tada su nastali mnogi tweetovi u kojima su mu ljudi spočitavali ironiju u tome što podržava afroameričku kulturu, a oženio se na mjestu na kojem su mnogi robovi umrli.</p><p>- Plantaža je malo čudan izbor za slavlje ljubavi i braka. Siguran sam da Auschwitz izgleda divno u sezoni vjenčanja, no ne bih se ženio tamo - bio je tek jedan od komentara. </p><p>Inače, Ryan i Blake prvi su se put susreli 2010. na setu filma 'Green Lantern', no u to vrijeme oboje su se viđali s drugim ljudima. Blake je hodala s glumcem <strong>Pennom Badgleyjem </strong>(33), dok je Ryan bio u braku s glumicom <strong>Scarlett Johansson </strong>(35). Par je i nakon snimanja ostao u prijateljskim odnosima, a godinu dana kasnije, Blake je prekinula vezu, a Ryan finalizirao razvod. Nakon nekoliko mjeseci izašli su na dupli spoj.</p><p>- Tada smo bili prijatelji i bilo je jako smiješno da smo se našli na spoju - ona s drugim muškarcem, ja s drugom ženom. Između nas su frcale iskre unatoč okolnostima i bio je to jedan jako čudan spoj - otkrio je Ryan jednom prilikom. </p>