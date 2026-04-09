RH Space Orkestra: "Publika može očekivati puno glazbe"

Kolektiv koji u svom radu povezuje elemente jazza, hip hopa i psihodeličnog funka u jedinstvenu koncertnu formu, RH Space Orkestra, stiže večeras u Vintage Industrial Bar. RH Space Orkestra nastao je kao proširenje autorskog izraza repera Splintera RH, uz njegovog su-MC-ja Kinga Škoca, ali se kroz godine profilirao kao kolektiv u kojem instrumentalni dio benda ima jednako važnu ulogu kao i vokalni.

Njihov rad oslanja se na rap poetiku i urbane teme, ali ih oblikuje kroz otvorenu formu karakterističnu za jazz improvizaciju. U intervjuu su nam otkrili pozadinu svoje priče te su komentirali što publika može očekivati na koncertu. Objasnili su kako su započeli karijeru kao RH Space Orkestra.

- Muzika RH Arke se nastavlja na glazbeni katalog repera Splinter RH, koji je frontmen i vodeći producent našeg zvuka. Nakon njegovih demo albuma, ekipa se okupila kako bismo pretvorili te snimke u live sound jer su semplovi u Splinterovim pjesmama većinom muzika iz zlatnog doba 70-ih koja je snimana s akustičnim instrumentima i ranim elektronskim synth zvukovima, ali u analognom štihu. Tako smo se svi upoznali preko muzike i u međuvremenu razvili prijateljstvo koje je iz dana u dan sve snažnije - kažu dečki iz benda. Komentirali su i koji im je najdraži dosadašnji projekt i zbog čega.

- Teško je izdvojiti jedan od projekata, ali kao neki sazdanu cjelinu izdvojili bi "EL TOPO" album Splinter RH-a iz 2025. godine koji sadrži 16 pjesama od kojih većinu i dalje izvodimo. Album je masterirao Tigar Ponjević, a za produkcijski i lirički dio je zaslužan autor. Na albumu su uz Splinterove tekstove tu i njegovi klasični gosti/naše kolege iz RH Arke - Čimot BA, Rudarčina i Škoc. Ime je sazdano iz sadržaja filma "EL TOPO" Alejandra Jodorowskog - ističu. Dodali su i što ih je ispiriralo da u glazbi spoje baš jazz, hip hop i funk.

- Inspiracija su semplovi iz Hvalasvenovog kataloga koji se većinski baziraju na laid-back jazz/funk zvuku s pokojim žanrovskim odmacima u druge sfere, ali sve u okviru early hip hop semplova i novog vala apstraktnog "drumless" rapa - komentiraju. RH Space Orkestra objasnili su i kako rade glazbu u bendu, od ideje do realizacije.

- Najbolje je imati jednog producenta (ili mali broj ljudi) koji vodi kreativni smjer, dok ostatak benda funkcionira kao "work force". Ako se na jednom mjestu nađe previše kreativnih ljudi, često dolazi do animoziteta i dihotomije u kreativnim odlukama, što usporava proces. Zato je efikasnije prepustiti stvaralački suverenitet jednoj osobi, a ostali neka uvježbavaju i precizno izvode svoje dionice. Time se ne guši kreativnost, nego se kanalizira prema što čišćoj realizaciji ideje. Primjerice, uzmemo Splinterovu ili Škocevu traku i obogatimo je aranžmanima, ali se držimo izvorne ideje pjesme - pričaju nam. Otkrili su i zašto su za koncert u Zagrebu odabrali upravo Vintage Industrial Bar.

- Dobili smo neočekivan poziv koji nam je dao vjetar u leđa i oslobodio nas pritiska. Spremni smo na - solo koncert - u velikom prostoru i pred nekim novim licima. Tehnički dio je spreman i veselimo se koncertu - iskreni su iz benda.

- Publika može očekivati puno glazbe, a to znači pokoja pjesma iz svakog Splinterovog projekta do sada, kao i Škocevog "24" EP-a koji skupa čine naš magnum opus. Napokon ne moramo žuriti jer nismo vremenski ograničeni tako da smo odabrali opciju - "slowly but surely" - pa se u tom stilu i krećemo od početka do kraja koncerta. Od A do Z! - ističu. Komentirali su i koji im je bio najveći izazov u karijeri dosad.

- Većini nam je ovo prvi bend pa sa svakim idućim nastupom dolazimo s unaprijeđenim znanjem i iskustvom. Samim time, u početcima je bilo mnogo stranputica na našem putu, gdje smo kroz greške učili kako dalje, a znamo svi da je iskustvo čovjeku najbolja učiteljica - kažu iz RH Space Orkestra. Do kraja godine planiraju pregršt koncerata i ljetnih festivala, najviše onih u Hrvatskoj, ali i regiji. Za kraj su komentirali i što pripremaju uskoro.

- Snimamo prvi album Orkestru, s pjesmama koje već godinama izvodimo na live koncertima. U međuvremenu izlazi i Splinterov novi album "PRAXIS", prvi kolaborativni projekt, u produkciji Blair Davisa. Nakon toga, otvaraju se novi projekti i nove studijske mogućnosti. Ostanite s nama - zaključili su.