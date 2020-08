Richard Gere ženio se tri puta, 'padale' su i dvostruko mlađe

Između holivudskog velikana i sadašnje supruge je više od 30 godina razlike, ali golupčićima to ne smeta. U dvije godine braka dobili su dva sina, a Gere je kaže, nikad sretniji

<p>Američki glumac <strong>Richard Gere</strong>, muškarac za kojim su mnoge žene uzdisale, a neke na njega padaju i sada dok je u 'poznim' godinama, danas je proslavio 71. rođendan. Poznat je po ulogama u brojnim filmovima kao što su 'Zgodna žena', 'Odbjegla nevjesta', 'Američki žigolo', 'Oficir i džentlmen', Dani raja'... </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Julia Roberts je 2017. posjetila Hrvatsku </strong></p><p>Prva supruga bila mu je supermodel <strong>Cindy Crawford</strong> (52). Jedna od najljepših žena na svijetu udala se za Richarda kad je imala 25, a on 42. U braku su bili četiri godine, a onda su podnijeli papire za razvod jer su shvatili da im ne ide. Velika razlika u godinama bio je samo jedan od razloga zbog čega ovaj brak nije funkcionirao.</p><p>- Tek mi je sad jasno koliko sam bila mlada. S 26 godina ne mislite da ste takvo dijete. Problem je bio u tome što nikad nismo bili prijatelji - rekla je Cindy o braku s Gereom i nastavila: </p><p>- Mislim da žene u dvadesetim godinama tek upoznaju same sebe i počinju shvaćati svoju unutarnju snagu. Teško se mijenjati u odnosu, jer odjednom više niste ta ista osoba. </p><p>Gere je 1999. proglašen najseksi muškarcem na svijetu, no on je jednom prilikom rekao da su mu te titule oduvijek bile smiješne. Nekoliko godina nakon Cindy bio je sam, a onda je upoznao <strong>Carey Lowell</strong> (59) s kojom je 2000. dobio sina <strong>Homera Jamesa </strong>(20). Par se vjenčao dvije godine kasnije i Richard je često isticao kako istinski uživaju u braku. Ljubav je pukla 2016., a brakorazvodna parnica trajala je godinama. </p><p>Holivudski velikan nije gubio vrijeme već je srce 'predao' mlađahnoj novinarki <strong>Alejandri Silvi</strong> (37). Čini se kako je to bio dobar potez jer se par vjenčao 2018., a ove godine dobili su već drugo dijete. Vijest o drugoj trudnoći došla je samo devet mjeseci nakon što su dobili prvo zajedničko dijete. Richard tako ima tri sina. </p><p>Upoznali su se tako što je Richard 2014. odsjeo u hotelu koji je Alejandrina obitelj posjedovala, a upoznao ih je prijatelj. Oboje su osjećali snažnu povezanost nakon što su bili na večeri i od tada se nisu razdvajali. Prolazili su kroz teško razdoblje u svom životu, ali sve te poteškoće samo su ih zbližile. Alejandra priznaje da su oboje osjećali da bi ta veza trebala biti 'to'. </p><p>- Zbog njega se osjećam kao da živim u bajci - kaže. </p><p>Richard joj svakodnevno piše pjesme i svako jutro ju pita za stvari koje bi je usrećile. Osjeća se sretnom jer ima muškarca koji je cijeni i ne boji se reći joj koliko je važna za njega. Richard je nekoliko puta istaknuo kako je tek sad pronašao onu pravu. </p><p>- Ja sam najsretniji muškarac na svijetu. Kako ne bih bio? Oženjen sam za prekrasnu ženu koja je pametna, osjećajna, predana pomaganju drugima, zabavna, strpljiva, zna opraštati i odlična je kuharica! Radi najbolje salate na svijetu - rekao je Gere svojedobno. </p>