Rihanna ostavila milijardera: 'Nekad joj dosade muškarci...'

Bila je to dobra veza, ali je sada gotovo. Jednostavno, nekada joj dosade muškarci, ispričao je prijatelj pjevačice Rihanne (30) za Media Take Out. Rihanna i arapski milijarder Hassan Jameel (30) započeli su vezu sredinom prošle godine te su u lipnju viđeni zajedno na odmoru u Španjolskoj.

Foto: Instagram

- Dosadio joj je Hassan. Naravno, Rihanna mu je slomila srce. To je ono što ona radi, slama muškarcima srca - istaknuo je prijatelj pjevačice. Dodao je kako je samo dosada razlog prekida i da ne postoji nikakva skandalozna tajna. Hassan je najbogatiji muškarac s kojim je Rihanna bila u vezi, a prema magazinu Forbesu bogatstvo njega i njegove obitelji se procjenjuje na 1.5 milijardi dolara.

Foto: Youtube screenshot

Obitelj Jameel je u Saudijskoj Arabiji osnovala profesionalnu nogometnu ligu i nazvala ju Jameel liga te u njoj sudjeluje 14 momčadi. Hassan je na čelu dobrotvorne ogranizacije koja nastoji iskorijeniti siromaštvo, poboljšati zdravstvo i obrazovanje te stvoriti kulturne i ekonomske prilike za ljude na Bliskom istoku.

Foto: Instagram

Milijarder je 2016. bio u kratkoj vezi s manekenkom Naomi Campbell (48) zbog čega je ona 'zaratila' s Rihannom te su se prestale međusobno pratiti na društvenim mrežama. Naomi i pjevačica nakon toga su prestale razgovarati. Iako Rihanna nikada nije potvrdila vezu s Hassanom, njezin otac Ronald Fenty je komentirao kako mu je bitno samo da je njegova kći sretna.

Foto: alberto terenghi/Milestone Media/PIXSELL/IPA/PIXSELL

- Jako je visok. Uvijek sam joj govorio da ne bude s nekim zabavljačem ili sportašem - rekao je Fenty.

VIDI OVO: Bizarni seksualni običaji diljem svijeta