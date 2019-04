Rihanna se udaje za arapskog milijardera: 'Luda je za njim'

Obećala je da će izdati album, ali njezini obožavatelji još ga nisu dočekali. Okrenula se dizajniranju donjeg rublja i kozmetike, izbjegava pojavljivanja u javnost, a sve to, čini se, zbog svojeg dečka Hassana Jameela (29). Jedna od najpoželjnijih dama u showbizzu, Rihanna (30), spremna je za vjenčanje, doznaje Metro.co.

Njezin odabranik, Hassan Jameel težak je 1,5 milijardi dolara i član je uprave obiteljske firme Abdul Latif Jameel koju je osnovao njegov otac. Njegova obitelj prema Forbesu četvrta je najbogatija u Saudijskoj Arabiji, ali vjerojatno najpopularnija jer su u prošlosti u humanitarne svrhe donirale stotine milijuna dolara.

[video: 1195993 / ]

Mladi Jameel je prije nekoliko godina bio u vezi s Naomi Campbell, iza sebe ima jedan propali brak, a sad je spreman ostatak života provesti s atraktivnom pjevačicom.

- Ludo je zaljubljena u njega. Vjenčanje je samo pitanje vremena, ona ne može dočekati da je zaprosi - rekao je izvor za britanske medije.

Kao što smo već napisali, Rihanna se u zadnje vrijeme malo udaljila od glazbenog svijeta, ali to nije naštetilo njezinom financijskom stanju. Iako nema milijarde poput svojeg dečka, albumi, nastupi, turneje, linija donjeg rublja, šminka, reklame... Donijeli su joj na račun sasvim 'solidnih' 250 milijuna dolara.

A kad par odluči izreći sudbonosno 'da' to će biti vjenčanje godine. Saudijci su poznati po velikim svadbama, a kad se ženi jedan od njihovih najbogatijih, i to još za jednu od najpoznatijih zvijezda svijeta, koja će sigurno dovesti i hrpu jednako bogatih prijatelja s estrade.. E onda to mora biti spektakl.

SUĐENO IM JE DA BUDU SAMI: Ovi horoskopski znakovi uopće nemaju sreće u ljubavi