Rihanni provirila dojka: 'Kakva je to plahta, daj otkaz stilistu'

Jesi to obukla odijelo napravljeno od mošnje na sebe, pitao je jedan od obožavatelja Rihannu (30). Pjevačica s Barbadosa je na društvenoj mreži objavila fotografiju svoje modne kombinacije i pritom veći dio fanova zbunila i razočarala.

Foto: Instagram

- Mislim da si divna, ali svom stilistu trebaš dati otkaz - komentirali su ispod njezine slike. Rihanna je obukla 'laganu' tkaninu nalik na plahtu koju je svezala na trbuhu i čizme iznad koljena slične boje. Budući da je materijal neobične kreacije bio proziran Rihanni se nazirala lijeva dojka.

Foto: Instagram

- To je najgluplja modna kombinacija koju sam vidjela. Kako u tome uopće ideš na wc. Što ti se dogodilo - pitali su fanovi pjevačicu. Istaknuli su da se ljudima jedino sviđa ta odjeća jer ju je ona 'isfurala', no kada bi on nešto tako kreirali izbacili bi ih iz dizajnerske škole. Drugi su se usredotočili na Rihanninu težinu i primijetili da se jako udebljala. No bilo je i pozitivnih komentara obožavatelja koji tvrde da pjevačica može obući bilo što i izgledat će odlično.

came thru drippin’ A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Apr 14, 2018 at 10:17am PDT

Rihanna se u posljednje vrijeme usredotočila na osmišljavanje svoje linije proizvoda 'Fairy Bomb' za šminkanje inspiriranih devedesetim godinama. Na društvenoj mreži je objavila video u kojem se priprema za snimanje promotivnih fotografija, a u njemu nosi kapu na glavi kroz koju joj se samo oči vide te su joj ruke pune blještavog nakita.

Foto: Instagram

Nedavno su počele kružiti glasine da se pjevačica zaručila za arapskog milijardera Hassana Jameela (29) jer je viđena s velikim dijamantnim prstenom na ruci. Rihanna je stavila na prodaju i stan u New Yorku te traži novi u Londonu i Los Angelesu koji će dijeliti s Jameelom. Par je u vezi od početka prošle godine, a krajem lipnja su bili na odmoru u Španjolskoj. Tada su se strastveno ljubili na bazenu.