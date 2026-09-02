Rihannin biznis cvate: Komade prodaje i čak po tisuću dolara!

Rihanna je svjetsku slavu stekla glazbom, no milijarde je zaradila zahvaljujući poslovnom carstvu. Jedan od njegovih važnih dijelova je Savage X Fenty, brend donjeg rublja koji je pokrenula 2018. godine i koji je vrlo brzo postao jedan od najpoznatijih celebrity modnih brendova.

Foto: INSTAGRAM/BADGIRLRIRI

Na Instagramu je jučer objavila seriju fotografija upravo u najnovijim komadima svog brenda, a komentari su samo pljuštali. “Ovo je sve”, bio je jedan od mnogih. Novu kolekciju nazvala je Feline Fantasy, a dvodijelni tigrasti komplet u kojem pozira može se preko interneta kupiti za malo više od 100 eura.

Savage X Fenty već je 2019. ostvarivao oko 150 milijuna dolara prihoda godišnje, a kompanija je 2021. procijenjena na čak milijardu dolara. Rihanna je tad imala značajan vlasnički udio, no njezin se postotak kroz nove investicije mijenjao. Danas se vrijednost brenda procjenjuje na više od milijardu dolara. Upravo je zato odgovor na pitanje što joj bolje ide prilično jasan – biznis.