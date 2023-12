Riječanka osvaja estradu nakon samo jedne pjesme: Nikad ne bi pogodili čime se bavi danju

Pjevačica Nika Komadina (26) u studenom je izbacila spot za svoj debitantski singl 'Jedino ljubav pokreće nas', a u pripremi ima tri nove pjesme u kojima želi ogoliti dušu.

Atraktivnu Riječanku na Instagramu prati gotovo 20.000 vjernih obožavatelja koji su je, među ostalim, ohrabrili da krene ostvarivati svoje glazbene snove, a na tom putu nije ju spriječila niti dnevna karijera - ona doktorice dentalne medicine koju razvija u obiteljskoj ordinaciji.

Foto: promo

Nakon smjene, Nika prvo ide u teretanu, a zatim zu ruke uzima mikrofon i poručuje - nema biranja, ali ni stajanja.

Foto: Privatni album

Mlada pjevačica čije vrijeme tek dolazi, u intervjuu za 24sata otkriva kako usklađuje dvije potpuno različite karijere, svoju trenutnu ljubavnu situaciju, kakva pjevačica ne želi biti, ali i planove za nadolazeću godinu.

Nedavno si izbacila spot za pjesmu 'Jedino ljubav pokreće nas'. Kakve su reakcije publike i jesi li dobila kakve poslovne ponude?

Reakcije publike su jako dobre. Imam preko 130 tisuća pregleda i jako sam zadovoljna s obzirom na to da je to moja prva pjesma i još nisam toliko poznata publici. Toliko mi je ljudi reklo da im dodirujem dušu svojim glasom i da sam svoja, a to mi je najbitnije. Dobila sam i dosta poslovnih ponuda te ćete o svemu vrlo brzo čuti. Jako mi je drago da ljudi prepoznaju to u meni i da me vide točno onakvu kakva jesam.

Foto: Privatni album

Preko dana si liječnica dentalne medicine, a noću pjevačica. Da si prisiljena birati, koje bi zanimanje odabrala i zašto?



Srećom, nisam prisiljena birati jer iskreno nikad niti ne bih birala. Otkad pjevam, nikad nisam bila sretnija i ispunjenija, a stomatologiju obožavam. U svakom pogledu stavljam ljudima osmijeh na lice i nema ljepšeg od toga.

Foto: promo

Na Instagramu te prati gotovo 20 tisuća sljedbenika s kojima često dijeliš atraktivne fotografije. Kako na to reagiraju tvoji pacijenti i osjećaš li kakve predrasude s njihove strane?

Mojima pacijentima je moj Instagram super i vole se fotografirati sa mnom. Također, jako puno pacijenata sam i dobila preko Instagrama, a i nove sljedbenike zbog zadovoljnih pacijenata.

Kakvo je stanje na ljubavnom polju – sretno slobodna ili zauzeta?



Najsretnije slobodna. Privlače me, prije svega, ambiciozni i inteligentni muškarci jer sam i ja sama takva. I naravno, netko tko također voli trenirati i drži do sebe te osjeća strast prema životu i poslu.

Foto: Privatni album

Tko su ti uzori i što želiš promijeniti na estradi?



Najveći uzori su mi Oliver Dragojević, Gibonni, Whitney Houston, Christina Aguilera i slični. Oni koji pjevaju sa strašću, daju u potpunosti sebe i svoje emocije. Želim obožavateljima darovati dušu u potpunosti, biti svoja, dati sve od sebe, jer sam tad najispunjenija. Sve što radim, radim strastveno te kod mene nema ništa 'na pola'.

Foto: Privatni album

Kakva ne želiš biti?



Ono što ne želim biti jest netko tko mi se ne sviđa. Ne želim se promijeniti. Uvijek ću nastojati biti ono što jesam i u potpunosti se dati pjesmama, glazbi i publici.

Foto: Privatni album

Kakvi su planovi za 2024. godinu?

Planovi za 2024. su da samo radim, pjevam, stvaram nove pjesme i uvijek nastojim dati sve od sebe. Imam već tri nove pjesme spremne za sljedeću godinu. Nema stajanja!