Riješila misterij! Ella Dvornik otkrila je li maknula filere

Ella Dvornik iznenadila je obožavatelje na društvenim mrežama. Naime, influencerica je na svojem Instagram profilu objavila video u kojem je otkrila dugo vremena priželjkivani odgovor. Svojim je obožavateljima priznala što se dogodilo s filerima na usnama.

- Puno vas me nije pitalo da li sam otopila usta? - napisala je Ella u opisu ispod objave, dok je u videu dala konkretan odgovor.

- Nisam. Nisam puno pila i sama su se otopila. Iako nisu do kraja, dosta su manja nego prije - istaknula je Dvornik.

- Mislim da to više nikad neću raditi. Prvo zato što boli, a drugo jer mi ne treba. Nije mi to više fora i nisu mi usne prioritet. Ima puno. važnijih stvari - priznala je influencerica, dok su joj se u komentarima javili obožavatelji s brojnim komplimentima.

'Bravo Ella. Prirodno je najljepše', 'Ni ne trebaju ti. Ovako si top', 'Bravo, dobra odluka. Daj nam jednom i bez ovih filtera, da vidimo Ellu kakva je prirodna', 'Pa meni tek sad usta izgledaju super!', 'Predivna si !!! Baš takva kakva jesi!!', pisali su joj.

Inaće, Ella je vrlo otvorena o estetskim zahvatima koje je do sada radila i nikada ih nije skrivala. U kolovozu prošle godine obožavatelji su je kritizirali, kada se pohvalila novim zubima, no ‘hejterima‘ nije ostala dužna te im je odgovorila uz pjesmu svog tate Dina Dvornika ‘Je*** me se‘.

U prosincu 2022., priznala je i da je probušila 'bridge', i ima novi piercing na nosu, između obrva, a cijeli zahvat je snimila i pokazala u sklopu projekta 'Adventella'. Godinu dana ranije, u listopadu 2021. pohvalila se da je operirala grudi, koje je pokazala i u videu. Ranije se osvrnula i na komentare o svim ostalim zahvatima koje je radila.

Podsjetimo, javnost već neko vrijeme intrigira i cijela situacija oko njezina razvoda s Charlesom Pearceom, s kojim je u bračnu luku uplovila 2019. godine u kapelici u Las Vegasu. Inače, razvod su pokrenuli još 2022. godine, ali postupak se stalno odgađa. Također, u braku su dobili i dvije kćeri.

U studenome 2017 influencerica i Charles postali su roditelji Balie Dee, dok je Lumi Wren na svijet stigla u veljači 2020, a Ella je nedavno progovorila i o skrbništvu.

Osim što joj je tvrtka bila u blokadi, dodatno se u cijelu priču 'upleo' i misteriozni, kako ga je Ella nazvala, Meštar, čije poruke redovito objavljuje. Saznalo se i da već niz godina vodi tajnu grupu na društvenim mrežama.

