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U HNK

Rijetko izvođena opera 'Lakmé' oduševila je u četvrtak publiku Zagrebačkog opernog festivala

Piše 24sata,
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Rijetko izvođena opera 'Lakmé' oduševila je u četvrtak publiku Zagrebačkog opernog festivala
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Foto: HNK
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Francuska opera iz 1883. godine poznata je ponajprije po slavnim arijama i duetima, dok se cijelo djelo danas znatno rjeđe postavlja na operne pozornice

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Zagrebačka publika sinoć je u HNK-u imala priliku pogledati „Lakmé“ Léa Delibesa, rijetko izvođenu operu koju je na 4. međunarodni Zagrebački operni festival donijela Opera Slovenskoga narodnog gledališča Maribor.

Francuska opera iz 1883. godine poznata je ponajprije po slavnim arijama i duetima, dok se cijelo djelo danas znatno rjeđe postavlja na operne pozornice. Mariborska produkcija u režiji Pier Francesca Maestrinija u prvi je plan stavila ljubavnu priču Lakmé i britanskog časnika Géralda te sukob dvaju različitih svjetova.

Foto: HNK

Za glazbenu izvedbu bila je zadužena dirigentica Mojca Lavrenčič, koja je predvodila Simfonijski orkestar SNG-a Maribor, Zbor Opere i Balet.

U naslovnoj ulozi nastupila je Nina Dominko, uz Leonarda Ferranda kao Géralda i Petra Naydenova kao Nilakantu.

Publika je izvedbu nagradila dugim pljeskom i toplim ovacijama, posebno pozdravivši soliste i dirigenticu.

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