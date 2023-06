Rijetko pojavljivanje Oliverove udovice i sina u javnosti: 'Da se nije oženio sa mnom, lutao bi...'

Na splitskoj promociji Antine 'Ljubavne pjesme' mnogi su zasuzili. Vesna Dragojević je pričala o Oliveru, trener Hajdukovih juniora stigao s lijepom suprugom Vesnom…

POGLEDAJTE VIDEO:

Zasićen mirisom mora i borovine, šumom valova i kliktanjem galebova, novi roman Ante Jeličića Belece 'Ljubavna pjesma“ može funkcionirati i kao romantična dalmatinska razglednica koja komunicira s globalnom publikom. Ovaj 30-godišnji Hvaranin u ponedjeljak je u splitskoj knjižnici Marka Marulića održao promociju romana za kojeg se Splićani već otimaju, iako je tek izašao iz tiska.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- U prvoj smo nakladi išli na 600 primjeraka, a sudeći po interesu i koliko me ljudi ovih dana zove da bi htjeli pročitati roman, sve mi se čini da ćemo uskoro morati tiskati nove primjerke – smije se Ante, kojem je na promociji ulomke iz knjige čitao glumac Pere Eranović.

- Nadam se da smo prenijeli emociju, Split zna uzvratiti, nekada lijepo, nekada grubo, ali to smo mi. Roman sam pisao pola godine, ali je on dugo u mojim mislima. Bilo je intenzivno razdoblje pandemije, ostvarila sam životnu želju i postao otac, a onda se puno toga skupilo na srcu i brzo izašlo na papir. Iza ovih korica nalazi se životna priča, mladenačka je, rekao bih da je na neki način potraga za samim sobom. Otvorio sam srce i poslušao što mi inspiracija kaže. Izložio sam se kritici, nadam se napisao nešto vrijedno, a to sam tek skužio kada je Vesna večeras zaplakala. Nije joj lako jer svi mi mislimo da najbolje poznajemo Olivera – istaknuo je Jeličić.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Ne želi kaže, previše, odavati o radnji romana, kojeg je većim dijelom pisao na mobitelu, prepušta to čitateljima. No mi vam možemo kazati da 'Ljubavna pjesma' definitivno povezuje sve generacije, kako one mlade, tako i one zlatne dobi. Mnogi, pogotovo oni iz Dalmacije, lako bi se mogli pronaći u liku Buda, mladića koji svoje osjećaje dijeli samo s onima koji razumiju Dalmaciju, otoke i Olivera.

Dalmacija u srcu, galebovi, sunce, more, nostalgija i Oliverovi refreni prate Buda kroz njegovu američku potragu za unutarnjim mirom i mjestom pod suncem. I tu ćemo stati, a ostalo je na vama.

Foto: Privatna arhiva/Pixsell

- Bud Bulin je miks svih muških likova iz Malog mista s Brandovim potencijalom koji traži svoju Bepinu, a moli Boga da je ne nađe... Ima tu i Smoje, i Zdenka, i Popadića, i Zuppe, i Fiamenga, legendarnih fotografija Feđe Klarića... Ma ima tu svega onoga što Dalmacija ima u svojoj krvi, Hajduka, bivše Jugoplastike, Splita, otoka, mora... Urednica mi je rekla da se knjiga komotno mogla zvati i posveta Splitu, otocima ili Dalmaciji, eto, već sam vam sve rekao – rekao je Ante koji je u svojoj 26. godini postao najmlađi izbornik rukometne reprezentacije Australije, čime je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda.

A zašto baš Oliver i stara fotografija Feđe Klarića na naslovnici romana?

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Jako je važan za intimnu priču mog junaka i u konačnici je bitan da ne zaboravimo onu njegovu Dalmaciju iako će teško ona ikad biti ista bez njega. Volio bi vjerovati da će biti! Zato su pisme jače od nas, zato ostaju priče... Olivera svi mi doživljavamo na svoj osobni način i neka tako ostane. Prošlo ljeto mi je Bata pričao kako je rekao Vesni: "On nije tvoj, on je naš." Znam da je njoj i familiji najteže, ali to je to. To je Oliver koji nas gleda i živi u svakome od nas. Nekome je on bitan pri upoznavanju, nekome u prvoj pjesmi na vjenčanju, nekome u tuzi, boli i razočaranju, nekome u Hajdukovoj pobjedi i veselju... To je Oliver, on je cjelina. Ja se ne lijepim na njega da mu minimiziram status koji on ima jer to njemu ne treba i nikad nije trebalo niti da sebe prikažem posebnijim. On je legenda. Jedino se njega i Elvisa zna a da i ne kažeš prezime. Upoznali smo se jednom u Australiji i bilo je to jako kratko, ali otkad je umro, stalno pokušavam shvatiti kako je utjecao na moj život i koliki komadić u meni nedostaje nakon što tog čovika više nema, a ima. On je vječan! – kazao je Ante.

Ulomke iz knjige pažljivo je slušala Oliverova udovica Vesna Dragojević koja je na promociju stigla u društvu sina Dina.

- Ja sam se udala za Olivera prije nego što je počeo pjevati i sjećam se jedne rečenice koju mi je tada rekao. Pitala sam ga što radi, a on mi je odgovorio da svira. Ma što radiš, to nije posao, odgovorila sam mu. A on će meni: 'Kad mi muzika postane posao, onda muzike više nema…!' To je nešto najmudrije što sam ikad čula. Time je htio kazati da mu glazba nije posao i da ne treba trčati za novcima, velikim turnejama, nego sve to dovesti u 'livel'… - rekla je Vesna.

- Da se on nije oženio sa mnom vjerojatno bi lutao Europom, njega kompozitori ne bi uspjeli naći, jer mi smo se stacionirali u Splitu. Zdenko Runjić je dolazio često kod nas i Oliver nije imao gdje pobjeći (smijeh). Da je lampa okolo ne bi ga nitko naša, možda bi cijeli život samo svira i nikad se za njega ne bi znalo. Dakle, ja sam tu odigrala veliku ulogu, i jesam… Znam to! – nasmijala se Vesna kazavši kako je Oliver prije nego što ju je upoznao, u svojim dvadesetima, živio vani pet godina.

Foto: Feđa Klarić

- Mi pričamo njegovim i mojim unucima o Oliveru, pokazujemo im slike, kad mu čuju glas odmah ga prepoznaju. Zanimljivo, kad su se rodili, Oliver je rekao da nemaju sluha, da neće oni u glazbu. Ne forsiramo ih, ali znaju tko im je dida – dodala je.

- Bilo je baš emotivno i jedva čekam pročitati knjigu – nije skrivala emocije nekadašnja Miss Universe Dalmacije i nogometna sutkinja Vesna Budimir kojoj je društvo pratio suprug Marijan Budimir, trener Hajdukovih juniora.

- Išao sam u Italiju s 19 godina i prepoznao sam se u Antinoj knjizi, često me znala uhvatiti nostalgija za domom, baš kao i njegovog junaka koji u Americi čezne za Dalmacijom. S radošću ćemo i supruga i ja pročitati 'Ljubavnu pjesmu' – kazao je Marijan.

- Plakao sam kao kišna godina dok sam čitao knjigu, baš me takla. Inspiriran je svojim životnim iskustvom, a vjerujem da ćemo u budućnosti raditi i na nekim zajedničkim pjesmama za moj novi album - otkrio je mladi pjevač Dino Petrić, inače autorov rođak.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Fotografija s naslovnice knjige je nastala u šetnji Rivom, oboje smo gradska djeca, on iz Slavićeve ulice, ja s Prokurativa pa smo se često sretali. Bio je izuzetno komunikativan, drag čovjek, prešao bi ulicu samo da te pozdravi. Odgojio je prekrasnu djecu, a i s razlogom se kaže da iza svakog uspješnog muškarca stoji i vrijedna žena. To je Vesna, velika pamet, strpljenje, žrtva i podrška. I sam imao izložbu njegovih fotografija, drago mi je da i nove generacije pozdravljaju Olivera. Kada spominjemo njega, važno je izreći i ime Zdenka Runjića. Po mom sudu, najveći umjetnik kojeg je Split dao - kazao je fotograf Feđa Klarić.