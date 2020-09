Ristović se osvrnula na slučaj iz Kaštela pa tvrdi: 'I mi smo na ljetovanju naletjeli na takve...'

<p>Voditeljica <strong>Nikolina Pišek Ristović</strong> (44) sa suprugom <strong>Vidojem Ristovićem</strong> (42), djecom i prijateljima, na ljetovanju u Kaštel Starom proživljavala je pravu dramu. Kako je Nikolina svojedobno ispričala, izbacili su ih iz unajmljene vile te su ostali bez stvari u vrijednosti između 275 i 300 tisuća eura.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Obitelj Ristović opljačkana na odmoru</strong></p><p>Nikolina se sad na društvenim mrežama osvrnula na slučaj premlaćivanje mladića u Kaštelima, koji je potresao hrvatsku javnost. Povezala je to s 'odmorom iz pakla' kojeg je proživjela ovog ljeta. </p><p>Objavila je fotografiju na kojoj pozira pored konja. </p><p>- Ovo je konj. Konj je plemenita životinja. Što se ne bi moglo reći za mnoge ljude. Kao što ih se ne bi moglo nazvati niti životinjama. Jer bi to bila uvreda za životinje kao takve. Evo, naprimjer, grupica batinaša, nazovi 'kick boksera' iz Kaštela koja je divljački pretukla svog školskog kolegu. Nemoćnog i samog. Oni su uvreda i za sve sportaše. A takvih ima mnogo više no što o njima čitamo. Na takve smo i moja obitelj i ja naletjeli ovog ljeta - napisala je Nikolina pa nastavila: </p><p>- U tom istom Kaštelu. Ali tih 'Kaštela' ima svugdje po Hrvatskoj. I tu je bio prisutan, nelegalno angažiran od strane kriminalca - jedan bivši sportaš. Isto kick bokser, navodno nosilac nekih titula. Ime zasad nije važno. Uglavnom, nije niti promislio o svom postupku dok je gledao kako se vrši nasilje nad tri malodobne djevojčice koje su plakale u gluho doba noći u strahu 'hoće li ih netko ubiti'!? Ili je sada promislio? Iz nekoliko izvora čula sam da se istovjetna stvar u istoj kući sa istim kriminalnim akterima dogodila i godinu dana ranije u srpnju - govori Nikolina.</p><p>Kaže kako je navodno riječ o strancima koji se nisu snašli i ne postoji službeni trag o razbojstvu. </p><p>- Ukoliko netko ima saznanja o tom slučaju, jako bih cijenila informaciju, i bila bi jako korisna u sklopu kriminalne istrage - napisala je Nikolina.</p><p>Dok ona tvrdi da je njena priča istinita, gazda govori kako je obitelj Ristović uništavala vilu.</p><p>- Uništavali su mi kuću. I premda sam ih na to stalno upozoravao, nisu prestajali, a na kraju su mi još i zaprijetili. Uvijek se trudim oko gostiju, nikada prije, ponavljam, nikada ni s kim nisam imao problema. Pa osam ljudi je dva dana čistilo nakon njih. Morali smo kupovati nove stvari. Da su se držali kućnog reda i da nisu prijetili, nikada do toga ne bi došlo. Agenciji je bilo prijavljeno da će doći s dva pomeranca, a imali su četiri psa i toga afričkoga ježa koji je zasmrdio čitavu sobu. Ti psi su skakali u bazen i spavali su u krevetima, premda je to bilo zabranjeno kućnim redom. Navečer smo promijenili brave na vratima i zapriječili im ulaz jer smo se bojali da će sve uništiti. Kasnije smo im uz pratnju policije dali da iznesu stvari. Ma ništa nismo niti pipnuli, nikakvo zlato, novac, ništa. Ostavili smo sve kako smo našli da oni mogu iznijeti - poručio je <strong>Roka Gale</strong>, čija se supruga <strong>Ana Šabić </strong>navodi kao vlasnica vile. </p>