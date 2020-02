Ristović: Znam Vidoju prijetiti razvodom, ali brzo se pomirimo

Beograd. Mali kafić u centru grada mirisao je po svježe mljevenoj kavi i knjigama. Tonovi klasične glazbe miješali su se sa zvukom lupanja keramičkih šalica i brujanjem cafe aparata. Idilu prijepodnevnog mira prekinuo je zvuk dva pomeranca i visokih potpetica koje su hodale brže od same vlasnice. Kasnila je desetak minuta. 'Oprostite što ste me čekali. Još uvijek se nisam navikla na ove beogradske gužve' veselo nam je rekla i naručila jednu kratku kavu. Nije se opterećivala jedva primjetnim podočnjacima ni činjenicom da je prethodnu noć, zbog poslovnih obaveza, spavala tek nekoliko sati. Sjela je na stolac u samom izlogu kafića, promatrala užurbani grad i otvorila nam svoju dušu. Otkrila nam je postoji li recept za uspješan brak i razmišlja li o još jednom djetetu. Pričali smo o životinjama, ljubavi prema modi, estetskim operacijama i njezinom slobodnom vremenu u kojem uživa kuhajući. Jer unatoč tome što je poznato televizijsko lice, Nikolina Ristović (43) je prije svega supruga i majka, a oko obitelji upravo se okreće njezin čitav svijet.

Godinama živite na relaciji Zagreb-Beograd. Kako to funkcionira? Sviđa li Vam se Beograd?

Život u dva grada je benefit, koliko god zna biti kaotično. To je luksuz koji si sad mogu priuštiti jer mi mlađe dijete još ne ide u školu, no kad krene, morat ću se fokusirati na život negdje, suprug i ja baš vodimo rasprave gdje će to biti. Beograd je grad koji dosta nudi, specifičan je, uzbudljiv, sviđa se mladim ljudima, teško ga je ne zavoljeti na prvu.

Čime se trenutačno bavite, radite li na nekom projektu?

Sada sam fokusirana na lansiranje vlastitog modnog brenda. Riječ je o brendu dječje odjeće na kojem radim s jednom dizajnericom iz Londona. Ideja mi je da napravim eko pristup dječje mode koji je urban i uniseks. Želim da se ta odjeća reciklira, odnosno da se ne baca već da se nasljeđuje i preda mlađim generacijama.

Kada smo kod mode, koliko u prosjeku mjesečno trošite na krpice?

Ima mjeseci kada ne potrošim apsolutno ništa. To je uglavnom povezano s putovanjima, jer kada putujem, pronalazim stvari koje mi nisu ovdje dostupne pa ih kupim. U posljednje vrijeme sam svakako smanjila potrošnju. Ono što bih ja voljela nositi ne mogu odjenuti jer bih izgledala kao čudo koje hoda ulicom. Ja volim otkačene stvari, odnosno avangardni pristup. Ne mislim da je nužno imati brendove na sebi od glave do pete da bi se dobro izgledalo. Evo ja sad nemam i ne osjećam se loše zbog toga.

Tko po Vašem mišljenju s balkanske scene ima najbolji modni ukus?

Dosta njih, svakako bih izdvojila Jelenu Karleušu, ona se fantastično odijeva, žena ima savršen osjećaj za modu.

Što je s Vašim voditeljskim angažmanima?

U zadnje vrijeme sam odsutna s televizije, ali svojom voljom. Povukla sam se jer sam prerasla neke stvari, nudili su mi da vodim srpske realityje, ali to je drugačije nego u Hrvatskoj, to ne bih mogla voditi.

U rujnu ste proslavili šest godina braka sa suprugom Vidojem. Koji je recept za uspješan brak?

Odgovor na to pitanje ću vam moći dati za 20 godina ako budem tada imala kompetenciju za to ha ha ha. Vjerojatno je to tolerancija. Ljudi se mijenjaju, pokušavam vjerovati da se ja mijenjam na bolje, poanta je da se nadograđujete u istom smjeru. Strast i ružičaste naočale kojim gledate partnera počnu blijediti nakon nekog vremena, počnete uviđati njegove mane, stvar je u tome koliko ste spremni prihvatiti taj realan život i naučiti živjeti s tim manama. Svega ima u braku: Red svađa i pomirenja, ali onda sve bude okej.

Oko čega se najčešće svađate sa suprugom?

To se nagomilaju veće stvari koje te frustriraju i kap koja prelije čašu bude neka sitnica, npr. 'Zašto si ostavio čarape na podu?' pa se nakon toga otvore teme kada zapravo shvatiš koji je pravi problem. No poanta je da razgovarate i uspostavite komunikaciju, jer ako gurate stvari pod tepih, onda se nagomila previše stvari koje se ne mogu popraviti. Nekad Vidoji znam prijetiti razvodom, ali brzo se pomirimo, šali se voditeljica.

Čime Vas je Vidoje osvojio?

On je bio šarmantan na jedan način koji prije nisam doživjela, baš je bio džentlmen, zainteresirao me njegov pristup pa smo dogurali do šeste godišnjice braka.

Kuma na svadbi Vam je bila Snježana Mehun. Čujete li se i danas s njom?

Srele smo se nedavno u Zagrebu, pratim njezin rad. Sretna sam zbog nje što je pokrenula biznis, vidim da joj dobro ide.

Imate dvije kćeri. Koliko Vas je majčinstvo promijenilo? Kako se slažu njih dvije?

Majčinstvo te disciplinira. Da nisam postala majka, vjerojatno bih bila neka luda žena koja skače po klubovima ha ha ha. Moje dvije kćeri se slažu sve bolje, jer Una je sad odraslija pa je moguće s njom komunicirati.

Vaša starija kći, Hana Cigoj (22), studira medicinu na prestižnom sveučilištu u Edinburghu. Kako joj ide?

Baš mi je javila da je položila sve ispite s najvišim ocjenama. Njezina želja je bila studirati vani, a ja sam to ispoštovala. Čujemo se često, gotovo svaki dan, ona dolazi ovdje kada ima pauze, evo sad je bila za božićne praznike.

Kako je Vaš suprug Vidoje prihvatio Hanu? U kakvom su odnosu?

Njih dvoje funkcioniraju super, od svađe do ljubavi. To mi je okej, jer ne podilaze jedno drugom nego imaju normalan odnos u koji ja ne ulazim previše.

Planirate li imati još djece?

Ne, mislim da je ovo dosta.

Koje ste plastične operacije i zahvate dosad imali?

Bila sam na operaciji nosa i to sam javno priznala. Nije mi žao zbog toga, jer sam to morala napraviti. Imala sam lom pa sam osim estetskih razloga, to napravila i zbog zdravlja. Osim toga, u prosjeku jednom godišnje idem na hijaluron. Botoks nemam, nije da ga nisam isprobala, ali s njim ne postoji razlika na mom licu jer nemam izraženu mimiku pa se tu nema što zamrzavati.

Foto: Davor Javorović/Pixsell/

Koliko trošite na te zahvate? Kakva je ponuda estetskih ordinacija u Srbiji u odnosu na Hrvatsku?

Što se tiče cijena zahvata, kada imate prijatelja koji vam to radi, onda je besplatno ha ha ha... U Beogradu je veća ponuda, pa samo u mojoj ulici ima nekoliko estetskih ordinacija. Rekla bih da je Srbija europski Brazil.

Jeste li zadovoljni svojim izgledom?

Sve ovisi od dana do dana, nekad si zadovoljniji sobom, nekad nisi. S vremenom se pomiriš sam sa sobom...

Kako biste reagirali da Vam kćeri kažu da žele na plastičnu operaciju?

Imam sreću da su mi djeca lijepa ha ha ha.

Zaustavljaju li Vas ljudi na ulici?

Ponekad, no to mi ne smeta, uglavnom to rade da bi mi udijelili neki kompliment.

Kako izgleda Vaš prosječni dan? Kako provodite slobodno vrijeme?

Dan započinjem kavom, gotovo nikad ne doručkujem, relativno malo spavam, dovoljno mi je 5-6 sati sna. U slobodno vrijeme s prijateljicama idem na kavu i ručak, takve jednostavne stvari me čine sretnom. Volim gledati serije, nedavno sam gledala 'The Morning Show' s Jennifer Aniston.

Što slušate od glazbe?

Sve i svašta, veliki sam fan elektronske muzike i popa. Čak sam slušala metal i punk. Mogu poslušati i ove nove trap cajke, primjerice Senidah mi se dopada. Što se tiče hrvatske estrade, nedavno sam bila na koncertu Elementala, super mi je Hladno pivo, Psihomodo pop...

Koliko ste aktivni na društvenim mrežama?

Facebook gotovo da i ne koristim, a Instagram mi služi kao platforma koju ću jednog dana, nadam se, iskoristiti za promociju vlastitog brenda koji planiram lansirati.

Volite putovanja. Koja Vam je omiljena destinacija, a gdje još želite otići?

Amerika mi je nepresušni izvor iznenađenja, ona mi se jako svidjela. Ove godine želim otputovati u Afriku, to mi je dugogodišnja želja, da se obiteljski okupimo i odemo tamo.

Kakva je Nikolina Ristović privatno?

Jako obična... Higijeničarka sam, volim da sve bude čisto. Povremeno kuham, navodno to radim dobro, ali ne želim navikavati ljude na to. Ne pijem alkohol, jer ga ne volim. Nikada se u životu nisam napila, što mi nitko ne vjeruje. Ne usudim se izgubiti kontrolu, tako da sam zapravo jedna dosadna osoba.

Imate li neostvarenih želja?

Pa i ne baš, nema ničeg što sam htjela uraditi, a da nisam.

Bojite li se starenja?

Više se bojim nemoći i bolesti.

Gdje se vidite za pet godina?

Ne znam, samo se nadam da ćemo svi uživati u svijetu koji će biti ne toliko ubrzan i ne toliko konzumeristički nastrojen te da ćemo biti blaži prema prirodi.

