Rita Ora ima novog dečka: 'Sad je to prava veza, zaljubljeni su'

Rita Ora and Rafferty Law – Giorgio Armani British Fashion Awards After Party in LondonMarsha Hunter - #cute#model#beauty#nice#style#hot#girls#bikini#outfit#shorts#celebrity#fashion#instaworld#celebjar#followforfollowback#followforlike#followme#follow4follow#likeforfollow#followforfollowback #follow4followback#followers#likeforlikes #london #raffertylaw #ritaora #entertainment

A post shared by CelebJar (@jarceleb) on Dec 3, 2019 at 2:32pm PST