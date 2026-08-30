Rita Ora osvrnula se na optužbe da je bila ljubavnica Jay Z-a

Rita Ora (35) ponovno se osvrnula na dugogodišnje glasine da je upravo ona misteriozna 'Becky with the good hair' (Becky s dobrom kosom) iz pjesme 'Sorry' (Oprosti) koju je Beyoncé objavila 2016. godine na hvaljenom albumu 'Lemonade' (Limunada).

Beyoncé je u pjesmi pjevala o suprugovoj navodnoj nevjeri i poručila mu: 'You better call Becky with the good hair' (Bolje ti je nazvati Becky s dobrom kosom), nakon čega je javnost pokušala otkriti identitet žene na koju je mislila. Među imenima koja su se tada najčešće spominjala bila je upravo Rita Ora.

Foto: Instagram/Ida Solbakken

Sumnje su dodatno potaknule fotografije koje je Rita objavila na društvenim mrežama. Nosila je donje rublje s motivima limuna, a oko vrata je imala ogrlicu sa slovom koje su mnogi protumačili kao 'J', što se povezivalo s Jay-Z-jem. Kasnije je viđena i s bedžem 'Not Becky' (Nisam Becky) na after partyju Met Gale.

Rita je i ranije odbacila glasine, a sada je ponovno poručila da bi voljela saznati tko ih je pokrenuo.

Foto: Instagram/Rita Ora

- Ne znam tko je inicirao cijelu tu dramu oko Becky, ali voljela bih saznati tko je to bio. Uvijek se žene suprotstavlja ženama, a možete biti sigurni da nijedna od nas nije imala ništa od toga - rekla je za The Times.

Prisjetila se i vremena kada su društvene mreže još bile relativno nove.

- Možete živjeti svoj život, a onda se jedno jutro probuditi i shvatiti da vas cijeli svijet napada - rekla je.

Foto: Ian West

Rita je objasnila i famoznu fotografiju s limunima te ogrlicu koja je navodno predstavljala slovo 'J'. Još 2022. godine, u razgovoru s Louisom Therouxom, tvrdila je da je sve bila slučajnost.

- O moj Bože, doslovno je bila slučajnost. Nisam ni pomislila na to. I nije bilo slovo J, bilo je R. Okrenuli su ga i onda je izgledalo kao J - rekla je.

Foto: Instagram/Ida Solbakken

Dodala je da je donje rublje s limunima bilo dio njezine suradnje s brendom Tezenis i da nije imalo nikakve veze s Beyoncéinom pjesmom. Rita je tada otkrila i da joj je prijateljica Katy Perry poklonila bedž s natpisom 'Not Becky' (Nisam Becky).

*uz korištenje AI-ja