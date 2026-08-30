Beyoncé je u pjesmi pjevala o suprugovoj navodnoj nevjeri, a mnogi su zaključili kako je žena s kojom je Jay Z prevario svoju ženu zapravo Rita Ora
Rita Ora osvrnula se na optužbe da je bila ljubavnica Jay Z-a
Rita Ora (35) ponovno se osvrnula na dugogodišnje glasine da je upravo ona misteriozna 'Becky with the good hair' (Becky s dobrom kosom) iz pjesme 'Sorry' (Oprosti) koju je Beyoncé objavila 2016. godine na hvaljenom albumu 'Lemonade' (Limunada).
Beyoncé je u pjesmi pjevala o suprugovoj navodnoj nevjeri i poručila mu: 'You better call Becky with the good hair' (Bolje ti je nazvati Becky s dobrom kosom), nakon čega je javnost pokušala otkriti identitet žene na koju je mislila. Među imenima koja su se tada najčešće spominjala bila je upravo Rita Ora.
Sumnje su dodatno potaknule fotografije koje je Rita objavila na društvenim mrežama. Nosila je donje rublje s motivima limuna, a oko vrata je imala ogrlicu sa slovom koje su mnogi protumačili kao 'J', što se povezivalo s Jay-Z-jem. Kasnije je viđena i s bedžem 'Not Becky' (Nisam Becky) na after partyju Met Gale.
Rita je i ranije odbacila glasine, a sada je ponovno poručila da bi voljela saznati tko ih je pokrenuo.
- Ne znam tko je inicirao cijelu tu dramu oko Becky, ali voljela bih saznati tko je to bio. Uvijek se žene suprotstavlja ženama, a možete biti sigurni da nijedna od nas nije imala ništa od toga - rekla je za The Times.
Prisjetila se i vremena kada su društvene mreže još bile relativno nove.
- Možete živjeti svoj život, a onda se jedno jutro probuditi i shvatiti da vas cijeli svijet napada - rekla je.
Rita je objasnila i famoznu fotografiju s limunima te ogrlicu koja je navodno predstavljala slovo 'J'. Još 2022. godine, u razgovoru s Louisom Therouxom, tvrdila je da je sve bila slučajnost.
- O moj Bože, doslovno je bila slučajnost. Nisam ni pomislila na to. I nije bilo slovo J, bilo je R. Okrenuli su ga i onda je izgledalo kao J - rekla je.
Dodala je da je donje rublje s limunima bilo dio njezine suradnje s brendom Tezenis i da nije imalo nikakve veze s Beyoncéinom pjesmom. Rita je tada otkrila i da joj je prijateljica Katy Perry poklonila bedž s natpisom 'Not Becky' (Nisam Becky).
*uz korištenje AI-ja
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