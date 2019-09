Rita Ora priznala: 'Bila sam u vezi i s muškarcima i ženama'

Pjevačica Rita Ora (28) progovorila je o svojoj seksualnosti i priznala kako joj je frustrirajuće jer ju se uvijek povezuje s muškarcima s kojima se druži te kako pritom svi pomisle da je u romantičnoj vezi, piše Daily Star.

- Naravno da me nervira, to se dečkima ne događa. Zašto ljudi ne pretpostave da je dečko s djevojkom? Uvijek je ta djevojka s njim. Imam puno muških prijatelja, puno atraktivnih muških prijatelja. To ne znači da imam s njima nešto više - rekla je Rita u svom jedinom intervjuu na ovogodišnjem GQ Men of the Year dodjeli nagrada.

Osvrnula se na glasine kako se družila s bivšom zvijezdom One Directiona Liamom Payneom (26), ističući kako je on samo njezin dobar prijatelj.

- Ja se divim ljepoti muškaraca i žena. Ljude vidim bez lica i bez spola, sve je samo do te osobe. U životu sam imala romantične veze i sa ženama i muškarcima - dodala je.

Rita se odlučila oglasiti nakon što su je 2018. optužili za iskorištavanje biseksualnosti radi njezine pjesme 'Girls', prvenstveno zbog stiha: 'Ponekad samo želim ljubiti djevojke, samo želim ljubiti djevojke'. Tada je pjevačica rekla kako nikad ne bi namjerno nanijela štetu drugim LGBTQ ljudima ili bilo kome drugome.

- Trudila sam se biti suradnik LGBTQ zajednice tokom cijele svoje karijere i uvijek će tako biti. Pjesmu 'Girls' sam napisala kako bih predstavila točan prikaz mog stvarnog i iskrenog iskustva u svom životu.

Iako trenutno nije u vezi, Rita je priznala kako joj je cilj ipak pronaći muškarca koji će se moći nositi s pritiscima i glasinama koje su povezane s njom.

- Teško je pronaći muškarca koji me ne će shvatiti krivo, ali on postoji. Upoznala sam nekoliko njih - zaključila je Rita.

Tijekom posljednjih nekoliko godina Rita je izlazila s nekima od najvećih svjetskih zvijezda, među kojima su bili i glazbenik Calvin Harris (35) i glumac Andrew Garfield (36).

