Rita Ora uživa u velikom vrtu: Opuštena je, skinula i grudnjak

Pjevačica Rita Ora (29) trenutno je u izolaciji na seoskom imanju Cotswolds, koje je udaljeno oko 150 kilometara od njezinog doma u Londonu.

Vrijeme provodi u svojem velikom vrtu u potpuno opuštenom izdanju, što je podijelila sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Rita je otvorila i sezonu sunčanja pa je pozirala u bikiniju.

Foto: Instagram

Potom je objavila i fotografiju na kojoj pozira samo u ružičastoj majici, bez grudnjaka. Pjevačica se maksimalno opustila i koristi vrijeme za sebe.

Foto: Instagram

No, prethodno je izazvala negodovanje i ljutnju lokalnog stanovništva. Rita Ora rezervirala je kuću prije no što je počela pandemija korona virusa, da bi dovršila novi album.Ono što je bilo sporno je to da je došla s još petero suradnika koji su razbjesnjeli lokalce kad su se počeli šetati po pješačkim stazama, a pratili su ih dronovi.

Foto: Instagram

Njezini susjedi iu Cotswoldsu poručili su joj kako je ipak trebala poštovati pravila i ostati u Londonu. Kako piše The Sun, njezini prijatelji su rekli kako se u njezinoj kući radilo na njenom albumu i negiraju bilo kakve zabave. Smatraju kako nisu odgovorni za bilo kakvo ponašanje koje je uznemirilo mještane.

- Rita je stvarno ozbiljna u vezi samoizolacije zbog pandemije korona virusa. Zbog toga nije otputovala kući - rekao je jedan od njezinih prijatelja. Pjevačica je, osim toga, na Instagramu objavila još nekoliko fotografija s imanja uz hashtag #stayhome.

Foto: Instagram

