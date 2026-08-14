Robbie Williams: 'Dijagnoza mi je donijela veliko olakšanje...'

Robbie Williams otkrio je da je nedavno dobio dijagnozu autizma te tvrdi da mu je to pomoglo da bolje razumije neke obrasce u svom ponašanju. Pjevač je ranije govorio o ADHD-u, tjeskobi i problemima s ovisnošću, a novoj je dijagnozi govorio na predstavljanju svoje modne kolekcije 'Hopeium'.

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- Imam ADHD, a upravo sam saznao da imam i malo autizma. To mi je zapravo super jer objašnjava toliko toga. Sada imam opravdanje za sve. Za svako čudno sranje koje napravim samo kažem: 'Oprostite, autističan sam'- rekao je Williams.

Pjevač je govorio i o dijagnozi ADHD-a te je objasnio kako se može potpuno usredotočiti na jednu stvar, dok mu sve ostalo u tom trenutku postaje gotovo nebitno.

- S ADHD-om se možete potpuno i apsolutno koncentrirati na nešto 1000 posto, ali sve ostalo jednostavno ne možete raditi. Pitajte moju djecu - objasnio je.

Williams je prošle godine gostovao u podcastu 'I'm ADHD! No You're Not' gdje je govorio i o tome kako je svoje nametljive misli povezao s Touretteovim sindromom. Objasnio je da kod njega nisu prisutni vanjski tikovi, već da ih on doživljava 'iznutra'.

- Upravo sam shvatio da imam Touretteov sindrom, ali on se ne manifestira prema van. To su nametljive misli koje se jednostavno pojave - rekao je u podcastu.

Robbie Williams je ranije govorio i o tome koliko mu je teško nositi se s vlastitim mislima unatoč uspjehu i pažnji publike te sve otvorenije govori i o svojim psihičkim poteškoćama.