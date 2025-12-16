Robert bježao od zagrljaja, a Dejan prije izbacivanja poručio: 'Ne želim davati lažnu nadu'

U Bilicama, damama Josipa E. nedostaje dodatnog adrenalina pa su ga povele na vožnju jet skijem, što mu se jako svidjelo. Smjestio se uz Iris i dodao gas:

- Malo sam se stiskao uz nju, bili smo mokri, bilo je predivno!

Foto: RTL

Večer su proveli u predivnom Šibeniku, a Josip se vrlo brzo prepustio ulozi turističkog vodiča.

- Bio je sjajan dan... Ali nisam imala dovoljno vremena s Josipom. Mora se iskupiti za to - Iris je poručila.

Robert i djevojke posjetili su Trakošćan, a na povratku kući na stolu ih je dočekala tajanstvena košara s darovima, a cijelo dvorište zasuto perjem. Farmer je odmah posumnjao na svoje prijatelje.

Josip Đ. svoje je djevojke poveo na izlet i oduševio ih ljepotama Osijeka. Danka mu je pokušala dati do znanja kako kraj sebe ima tri savršene žene koje su mu tijekom boravka na imanju stalno ugađale. Danka i Josip ispunili su obećanje i Kseniji pripremili masažu koju je dugo željela.

Foto: RTL

- Josipe, ja pristajem na život s dvije žene - šalila se Ksenija: 'Kad me netko masira, nemam problem s tim je li konkurencija'.

Iduće jutro u Gornjoj Voći, Robert je započeo na njemu neuobičajen način – Sanji je donio kavu u krevet, što nije moglo proći bez Rivinih opaski: 'Koliko dana sam ja tu, meni nije nijednom donio! Jel se on to zaljubio?'.

Foto: RTL

- Sanju vidim konkurenciju, onda imam motiva da se borim - poručila je Ankica, a Sanji je i u toj farmerovoj gesti nedostajalo još malo topline i romantike.

U Baškoj, Željko i dame uživaju u suncu, moru i miru. Zanimalo ga je vidi li Sara svoju budućnost s njime, no bila je iskrena, unatoč laskanjima:

Foto: RTL

- Nema tog klika! Ja sam zrela žena, znam što hoću, ne želim se više prevariti. Dosad sam radila, sad želim uživati, udoban i miran život.

- Možda ću se ja uz tebe promijeniti - dao joj je do znanja da šansa ipak postoji.

Tomislav je uživao u Viktorijinu društvu, ne skrivajući da mu se sviđa, a za to vrijeme Nina i Seida vraćale su se iz shoppinga kako bi se što prije dogodio obećani makeover njihovog farmera. Odjevne kombinacije bile su spremne, a uslijedila je i prava modna revija.

Foto: RTL

- Ne zna se još nositi s tim, ali pokušava - sve je to zabavljalo Seidu, no ipak je priznala da ju je stilska promjena pozitivno iznenadila.

- Jako mi godi - priznao je.

Kod Dejana u Dalj stigla je voditeljica Anita Martinović kako bi ispitala odnose i najavila mu da ga čeka izbacivanje, što je on pozdravio s odobravanjem. No kući su poželjele i Miljana i Dora.

Dejan je priznao Aniti kako sumnja da će među ove tri djevojke pronaći srodnu dušu i želi biti iskren:

Foto: RTL

- Da ne bude da sam im dajem lažnu nadu. Smatram da su one to shvatile.

Robert i dalje bježi od osjećaja, a to je ponovno pokazao kad ga je Ankica pokušala zagrliti, a on je pobjegao!

- Sve polako - kazao je, a Ankica i Riva nikako nisu mogli otkriti enigmu zašto se toliko boji emocija.

Foto: RTL

- Plan mi je da ga totalno zavedem i ostanem - Ankica nije još odustala.

- Očekujem da me Robert počne osvajati - i Sanja je znala što želi: 'Jako se sve sporo odvija.'

Foto: RTL

Nakon razgovora s Dejanom, Anita je odlučila porazgovarati s Valentinom, Dorom i Miljanom. Dora je kazala kako šanse za ljubavnu priču ovdje ne postoje, a Miljana je bila pomalo razočarana njegovim ponašanjem, no nije posve odustala. Valentina je, pak, bila posve mirna i uvjerena da ona itekako ostaje.

Foto: RTL

Tko ide kući i hoće li se farmeri konačno prepustiti emocijama, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu' – sutra od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji i na platformi Voyo.