Robert De Niro je sa 16 godina napustio školu, a za uloge je tijelo mijenjao do krajnosti

Robert Anthony De Niro Jr. rođen je 17. kolovoza 1943. godine u New Yorku. Odrastao je u umjetničkom okruženju jer su mu oba roditelja bila priznati umjetnici. Njegova majka Virginia Admiral bavila se slikarstvom, dok je njegov otac Robert De Niro Sr. bio slikar, kipar i pjesnik. Roditelji su mu se razišli dok je imao samo dvije godine pa ga je uglavnom odgajala majka, premda je nastavio održavati odnos s ocem. Film ga je privlačio od najranijeg djetinjstva. Posebno je volio odlaziti u kino s ocem, a među glumačkim zvijezdama koje su ga fascinirale bila je Greta Garbo. Prvu priliku da se okuša na pozornici dobio je već kao desetogodišnjak, kada je glumio Plašljivog Lava u predstavi "Čarobnjak iz Oza".

Školovanje ga, s druge strane, nije pretjerano privlačilo. Nakratko je pohađao prestižnu njujoršku High School of Music and Art, no ubrzo ju je napustio. Tijekom tinejdžerskih godina družio se s lokalnom talijanskom uličnom skupinom, čiji su mu članovi zbog blijede puti nadjenuli nadimak "Bobby Milk". Iako nije bio problematičan mladić, iskustva iz tog razdoblja poslije su mu na određeni način pomogla pri stvaranju uvjerljivih likova povezanih s njujorškim podzemljem. Sa 16 godina donio je presudnu odluku, napustio je srednju školu kako bi se ozbiljno posvetio glumi. Studirao je kod Stelle Adler, jedne od najutjecajnijih američkih učiteljica glume, a kratko je učio i kod Leeja Strasberga u Actors Studiju.

Početak velike karijere

Nakon manjih početnih angažmana, pravi filmski proboj ostvario je 1973. godine. U filmu "Bang the Drum Slowly" glumio je teško bolesnog igrača bejzbola, a iste godine pojavio se u "Mean Streets" Martina Scorseseja. Bila je to prva velika suradnja dvojice umjetnika čija će zajednička filmografija obilježiti povijest američkog filma. Već sljedeće godine De Niro je dobio ulogu mladog Vita Corleonea u filmu "Kum II" redatelja Francisa Forda Coppole. Kako bi što uvjerljivije odigrao lik, naučio je govoriti sicilijanskim dijalektom. Trud mu se isplatio, a za izvedbu je osvojio Oscara za najboljeg sporednog glumca. Njegova suradnja sa Scorsesejem nastavila se 1976. godine filmom "Taksist". Kao Travis Bickle, usamljeni vijetnamski veteran koji radi kao njujorški taksist i postupno tone u nasilje i opsesiju, De Niro je stvorio jedan od najupečatljivijih likova američke kinematografije. Upravo iz tog filma potječe njegova čuvena improvizirana rečenica "You talkin' to me?", koja je postala jedan od najprepoznatljivijih citata u filmskoj povijesti.

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Uslijedio je "Lovac na jelene" iz 1978., u kojem je prikazao čovjeka duboko obilježenog iskustvom Vijetnamskog rata. Film mu je donio još jednu nominaciju za Oscara, ali jedan od najvećih profesionalnih izazova tek je slijedio. Za "Razjarenog bika" iz 1980. De Niro se pretvorio u boksača Jakea LaMottu. Njegova priprema za ulogu postala je gotovo jednako legendarna kao i sam film. Intenzivno je trenirao s LaMottom te dramatično mijenjao tjelesnu težinu kako bi prikazao različita razdoblja boksačeva života. Rezultat je bila jedna od najhvaljenijih glumačkih izvedbi u povijesti filma, za koju je osvojio Oscara i Zlatni globus za najboljeg glumca.

Tijekom osamdesetih De Niro je nastavio birati vrlo različite projekte. Sa Scorsesejem je snimio "Kralja komedije", glumio je u epskom filmu "Bilo jednom u Americi", Terry Gilliamovu "Brazilu" te filmu "Misija". U kriminalističkoj drami "Nedodirljivi" Briana De Palme utjelovio je Ala Caponea, ponovno pokazujući koliko daleko može otići u pripremi uloge. Za potrebe filma čak je kontaktirao Caponeove nekadašnje krojače kako bi njegova odjeća što više odgovarala onoj koju je nosio slavni gangster.

Devedesete su donijele još nekoliko uloga koje su definirale njegovu karijeru. U Scorsesejevim "Dobrim momcima" iz 1990. glumio je Jimmyja Conwaya, a iste je godine u filmu "Buđenja" ostvario zahtjevnu ulogu pacijenta koji se nakon dugog katatoničnog stanja privremeno vraća u svijet oko sebe. Za tu je izvedbu ponovno bio nominiran za Oscara.

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Godine 1993. okušao se i iza kamere. Redateljski je debitirao filmom "Priča iz Bronxa", nastalim prema predstavi Chazza Palminterija. Dvije godine poslije ponovno se udružio sa Scorsesejem u "Casinu", gdje je uz Sharon Stone i Joea Pescija odigrao lik nadahnut stvarnim upraviteljem kasina Frankom "Leftyjem" Rosenthalom. Iste 1995. godine stigla je i "Vrućina" Michaela Manna. Film je posebno zapamćen po susretu De Nira i Ala Pacina, dvojice glumačkih velikana koji su prethodno bili dio svijeta "Kuma II", ali ondje nisu dijelili scene. U "Vrućini" De Niro je glumio profesionalnog pljačkaša Neila McCauleyja, dok je Pacino bio policijski detektiv koji ga pokušava uhvatiti.

Briljirao je i u komedijama

Krajem devedesetih De Niro je pokazao da njegov talent nije ograničen na teške drame i kriminalističke filmove. Veliki komercijalni uspjeh ostvario je komedijom "Analyze This" iz 1999. Godinu poslije uslijedio je "Meet the Parents", gdje je kao strogi Jack Byrnes postao budući tast lika Bena Stillera. Uspjeh filma doveo je do nastavaka "Meet the Fockers" i "Little Fockers". I u kasnijim desetljećima De Niro je nastavio intenzivno raditi. Za "Silver Linings Playbook" iz 2012. dobio je novu nominaciju za Oscara, a pojavljivao se u filmovima različitih žanrova, među kojima su "The Intern", "Joy" i "Hands of Stone". Godine 2016. tadašnji američki predsjednik Barack Obama dodijelio mu je Predsjedničku medalju slobode za doprinos umjetnosti. Godine 2019. ponovno je privukao veliku pozornost u dvama vrlo različitim filmovima. U "Jokeru" je glumio televizijskog voditelja Murrayja Franklina, dok se sa Scorsesejem ponovno udružio na kriminalističkom epu "Irac". De Niro je u filmu utjelovio Franka Sheerana, čovjeka povezanog s organiziranim kriminalom i nestankom sindikalnog vođe Jimmyja Hoffe. Bio je i jedan od producenata filma, zbog čega je prvi put u karijeri nominiran za Oscara za najbolji film.

Actor Robert De Niro poses during a photocall for the film "Hands of stone" out of competition at the 69th Cannes Film Festival in Cannes | Foto: REGIS DUVIGNAU/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Deseta velika filmska suradnja De Nira i Scorseseja stigla je s filmom "Killers of the Flower Moon", objavljenim 2023. godine. De Niro je glumio Williama "Kinga" Halea, moćnog stočara uključenog u zavjeru povezanu s ubojstvima pripadnika naroda Osage u Oklahomi tijekom 20-ih. Uloga mu je donijela novu nominaciju za Oscara za najboljeg sporednog glumca 2024. godine.

Otac sedmero djece

De Nirov privatni život također je tijekom godina privlačio pažnju javnosti. Dvaput se ženio i otac je sedmero djece. S prvom suprugom Diahnne Abbott dobio je sina Raphaela, a posvojio je i njezinu kćer Drenu. Iz veze s Toukie Smith ima blizance Aarona i Juliana, dok iz braka s Grace Hightower ima sina Elliota i kćer Helen.

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U travnju 2023., u 79. godini života, dobio je sedmo dijete, kćer s partnericom Tiffany Chen. Iste je godine obitelj pogodila tragedija kada je njegov 19-godišnji unuk Leandro De Niro Rodriguez preminuo od posljedica intoksikacije drogama.

Njegovo se bogatstvo u ožujku 2024. procjenjivalo na oko 500 milijuna dolara.