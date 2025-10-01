Robert Pattison postao je novi globalni ambasador za pivo

Premium francuski pivski brend '1664 Blanc' s ponosom najavljuje početak uzbudljivog novog poglavlja, u kojem se nagrađivani glumac i kulturna ikona Robert Pattinson pridružuje kao novi globalni ambasador brenda.

Foto: PR365

U središtu ove suradnje nalazi se odvažna globalna kampanja koja će biti lansirana 2026. godine, a donosi kinematografsko istraživanje kontrastnih pogleda na „dobar ukus. Koncept kampanje režirat će priznati redatelj Brady Corbet. Njegov posljednji dugometražni film 'The Brutalist' iz 2024. godine naišao je na hvalospjeve kritike te je osvojio 10 nominacija za 'Oscara' u kategorijama najboljeg redatelja i najboljeg originalnog scenarija. Corbet je ujedno dobitnik Srebrnog lava na Venecijanskom filmskom festivalu te nagrade za najboljeg redatelja na Zlatnim globusima.

Ova suradnja označava uzbudljivo novo razdoblje za 1664 Blanc, spajajući Pattinsonov jedinstveni stil i pogled na svijet s pariškim korijenima i nenametljivom sofisticiranošću brenda. Zajedno, pozivaju svijet da 'dobar ukus' sagleda iz novih perspektiva, pozicionirajući 1664 Blanc kao pivo koje spaja ljude.

Uparivanje Roberta Pattinsona i Bradyja Corbetta signalizira smjeli kreativni iskorak za 1664 Blanc, koji spaja sofisticiranost s prepoznatljivim rubom. Ova suradnja utjelovljuje duh 1664 Blanca: nekonvencionalan, nenametljivo stilski i samouvjeren.

- Oduševljeni smo što spajamo Roberta Pattinsona i Bradyja Corbetta, dvije ikone moderne kreativnosti, u kampanji koja dramatizira raspravu o dobrom ukusu“, izjavio je Nikola Maravić, globalni direktor marketinga 1664 Blanca.

- Njihove jedinstvene osobnosti i kreativni stilovi zajedno izazivaju konvencije, a 1664 Blanc se nalazi u samom srcu te rasprave. Naša dugogodišnja misija da pivo uzdignemo u premium lifestyle iskustvo je u tijeku. Ovo je tek prvi gutljaj; ostanite s nama za još novosti. - izjavio je Maravić.

Pattinsonovo uključivanje donosi novu energiju u svijet 1664 Blanca sa zaigranim zaključkom oko kojeg se svi mogu složiti,1664 Blanc pivo je sinonim za dobar ukus.

Maravić je dodao: 'S Robertom kao zaštitnim licem naše sljedeće globalne kampanje imamo jedinstvenu priliku uvesti 1664 Blanc u novi kulturni prostor i dosegnuti publiku na uzbudljive nove načine. Ovo nije samo partnerstvo, ovo je izjava namjere'.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION