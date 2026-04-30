Robert u 'Milijunašu' zapeo na 13. pitanju o Nobelovim nagradama: Znate li odgovor?

Večeras je u kvizu “Tko želi biti milijunaš” troje natjecatelja okušalo svoje znanje i sreću. Najuspješniji je bio Robert Cerović koji je otvorio visoko 13. pitanje, a potom odustao i ponio kući sjajnih 18.000 eura. Antonija Kanjer stigla je do desetog pitanja na kojem je odustala, dok je Milorad Podunavac tek započeo igru i nastavlja put do glavne nagrade u idućoj emisiji, piše HRT.

Nakon što prvi krug “najbržeg prsta” nije dao pobjednika, u novom pokušaju najbrži je bio Robert Cerović iz Rijeke, 33-godišnjak koji slobodno vrijeme provodi uz kvizove, teretanu i knjige. U studiju ga je bodrila zaručnica.

Robert je samouvjereno odgovarao na pitanja i bez pomoći stigao do prvih 600 eura. Prvi džoker, “pola-pola”, zatrebao je na osmom pitanju koje glasi: “Što je 1963. u Bronxu stavljeno u kavez zoološkog vrta nad kojim je pisalo “najopasnija životinja na svijetu”?. Odlučio se za odgovor zrcalo čime je osvojio 1.000 eura i nastavio igru.

“Od čega se proizvodi lakmus-papir?”, uslijedilo je pitanje za 2.500 eura. Iako je Robert posumnjao da je riječ o puževima, nije bio siguran da bi od njih trebao biti papir te se za provjeru prije odgovora odlučio za pomoć džokera “zovi”. On ga je uputio na točan odgovor lišajevi, što mu je donijelo spomenut iznos i nastavak igre prema drugom pragu.

Na desetom pitanju Robert je trebao nadopuniti Cesarićev stih iz pjesme Vagonaši. Iskoristio je i posljednji džoker i pitao publiku koja je najviše, 53 % glasova dala za odgovor pruga. On im je vjerovao jer je i sam posumnjao na taj odgovor, čime je osvojio minimalno 5.000 eura.

Nakon što je potrošio sve džokere i prešao drugi prag, Robert je zaredao dva točna odgovora te stigao do sjajnih 18.000 eura! Znao je da stršljeni nisu među deset egipatskih zala kao i pitanje o glumcu Robbieju Coltraneu koji je utjelovio Fitzta u “Psihološkom pristupu” te Hagrida u filmovima o Harryju Potteru.

“Koja tvrtka ponosno ističe čak deset Nobelovih nagrada dodijeljenih njezinim znanstvenicima?”, glasilo je 13. pitanje za 34.000 eura na kojem je Robert odustao.

Požalio je za iskorištenim džokerima na nižim pitanjima te nije htio riskirati sjajan iznos od 18.000 eura. Sreća za njega jer bi se u nastavku igre odlučio za odgovor DuPoint, dok je tražen bio Bell Labs.

Emisiju je otvorila Antonija Kanjer iz Zadra, koja je u prošlom izdanju započela igru i osvojila 150 eura. Inače živi u Zagrebu, magistrica je prava i radi u struci. U slobodno vrijeme voli kuhanje i čitanje, a u studiju ju je bodrila šogorica.

Antonija je dva džokera iskoristila već na šestom pitanju o Platonovom opusu. Iako je sama sumnjala na jedan odgovor, prvo je za pomoć pitala publiku koja je najviše glasova, 40 %, dala za odgovor D: Platonova. S obzirom na to da se odgovor publike nije podudarao s njezinim razmišljanjem, uzela je i džoker “pola-pola” čime su ostali odgovori: C: Talesova i D: Platonova. Antonija se finalno odlučila za odgovor D i osvojila 300 eura.

Na sedmom pitanju za 600 eura, o stihu iz Azrine pjesme, iskoristila je i posljednji džoker “zovi”. Prijatelj, inače "kvizaš" uputio ju je na odgovor 041 što se pokazalo točnim što joj je osiguralo nastavak igre.

Antonija je potom točno odgovorila na osmo pitanje o filmu Vuk s Wall Streeta, a znala je i odgovor na pitanje o “zatvoreniku 416” čime je osvojila ukupno 2.500 eura.

Njezina igra završila je na desetom pitanju o Caru Napoleonu III. na kojem je odustala i time zadržala spomenut iznos.

Posljednji natjecatelj večeri bio je Milorad Podunavac iz Našica, arhitekt zaposlen u projektantskom uredu. U studiju ga je bodrio vjenčani kum i najbolji prijatelj. Milorad je nakon pet točnih odgovora i uz pomoć džokera “publike” osvojio 150 eura, a svoj put do glavne nagrade nastavlja u idućoj emisiji.