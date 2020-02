Rock spektakl: U Lisinskom će se izvesti legendarne pjesme...

'Highway To Heaven', 'We will Rock You', 'Whole Lotta Love', 'Bohemian Rhapsody', 'Smoke on The Water', 'Stairway To Heawen', 'Child in Time' i još mnoge druge legendarne pjesme koje su oblikovale naše živote, utjecale na stotine glazbenika, kreirale nove glazbene pravce i postale dio svjetske kulturne i glazbene baštine, u Zagrebu će izvoditi simfonijski orkestar iz Novog Sada pod palicom Fedora Vrtačnika.

Rock spektakl koji će na sceni sa više od 50 izvođača protutnjati kroz rock antologiju, do sada je vidjelo više od 150.000 ljudi, a nakon rasprodanih koncerata po Europi dolaze i u Zagreb 2. travnja.

Od solista i benda preko zbora do simfonijskog orkestra, ovaj spektakl koji kombinira rock,operu i jazz ( s naglaskom na rock) izvesti će pjesme najpoznatijih bendova i glazbenika poput Led Zeppelina Deep Purplea, Queena, Pink Floyda, The Rolling Stonesa, The Doorsa, AC/Dca i Princea.

Ovo je prilika da publika čuje legendarne pjesme u novom ruhu, uz moćan orkestar i zbor, što će tim pjesmama udahnuti novi život i oživjeti sjećanja na odrastanje uz ove svevremenske bendove.

