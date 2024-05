Rod Stewart ima osmero djece s pet žena, a bogatstvo mu se procjenjuje na 300 milijuna $

Legendarni glazbenik Rod Stewart (79) nedavno je stigao u Dubrovnik na vjenčanje svog sina Liama Stewarta i Nicole Artukovich, koja je porijeklom Hrvatica. Obitelj se, sudeći prema fotografijama, odlično zabavlja, a samo vjenčanje održat će se danas. Vjenčanje godine, kako ga brojni nazivaju, privuklo je pozornost javnosti, a ponajviše zbog slavnog Roda.

Stewart je sa svojom karijerom započeo 1962. godine, svirajući usnu harmoniku na ulici. Godinu dana nakon se pridružio bendu The Dimensions kao vokal i svirač harmonike, a od tada je promijenio nekoliko bendova. Uz to je stvarao i svoju solo karijeru, a prvi je album 'An Old Raincoat Won’t Ever Let You Down' objavio 1969. godine. Međutim, proslavio se tek nekoliko godina kasnije, s trećim albumom 'Every Picture Tells a Story' iz 1971. godine. Isti se album te godine našao na ljestvicama u Britaniji, SAD-u, Kanadi i Australiji, i to na samom vrhu tih ljestvica. Danas je Rod među najprodavanijim glazbenicima svih vremena. Njegovih deset albuma našlo se na prvom mjestu ljestvica u Velikoj Britaniji, 31 singl u top 10, a čak šest njih je zauzelo i prvo mjesto. Četiri singla našla su se i na vrhu ljestvice Billboard Hot 100. Stoga ne čudi ga je zaradio i pravo bogatstvo tijekom karijere. Njegovo se bogatstvo danas procjenjuje na 300 milijuna dolara.

Osim glazbe je na početcima svoje karijere volio i nogomet. Napustio je školu s 15 godina te je planirao biti profesionalni nogometaš, ali je ipak njegova ljubav prema glazbi prevladala.

Iste godine kada se pridružio bendu The Dimensions je dobio i prvo dijete, a danas ih ima osmero s pet različitih partnerica. I sam Rob je odrastao sa puno braće i sestara, njih petero, a on je bio najmlađe dijete. Sa tadašnjom djevojkom Susannah Boffey je 1963. dobio kćer Sarah Streeter, koju su, jer su bili jako mladi, dali na posvajanje. Odgajali su ju posvojitelji Gerald i Evelyn Thuborn, a za svog je oca saznala tek kad je odrasla. Nakon što su njeni posvojitelji preminuli, Sarah i Rod su se zbližili.

Rod je neko vrijeme bio u vezama, prvo s Jenny Rylance od 1965. do 1967., onda s Dee Harrington od 1971. do 1975. pa onda i s manekenkom Britt Ekland. U svoj prvi brak ušao je 1979. godine s glumicom i manekenkom Alanom Hamilton. Njih su dvoje dobili dvoje djece - Kimberly i Seana.

Kćer Ruby je dobio 1987. godine s manekenkom Kelly Emberg, s kojom je u vezi bio od 1983. do 1990. godine. Nakon prekida s njom se vjenčao s Rachel Hunter, s kojom je 1992. dobio kćer Renee. Dvije godine nakon su dobili sina Liama, koji će se u Dubrovniku vjenčati s Nicole. Rod i Rachel su u braku bili do 2006. godine, ali su se razišli 1999. godine. Rod je 1999. godine započeo vezu s manekenkom i voditeljicom Penny Lancaster, s kojom je 2005. godine dobio sina Alastaira. Vjenčali su se 2007. godine, a 2011. su dobili drugo dijete - sina Aidena.

Glazbenik je inače jako povezan sa svojom djecom te je ranije pričao kako nije bio strog u njihovom odgoju, kao što su bili njegovi roditelji. Više je puta istaknuo koliko je ponosan na njih, a kako je ranije rekao za magazin People, svoj stil odgajanja prilagođava ovisno o tome s kim razgovara od djece.

- Moram biti nekoliko različitih očeva zbog različitih dobnih skupina moje djece, svako od njih morate tretirati kao posebnu osobu s vlastitim problemima - rekao je glazbenik. Rod nerijetko ističe i da su mu djeca i supruga ono što mu donosi najviše sreće u životu.

Glazbenik se tijekom života susreo i s teškim trenutcima. U svibnju 2000. godine su mu dijagnosticirali tumor štitnjače, a operacija mu je ugrozila glasnice. Tada je ponovno počeo pjevati te se počeo i aktivno baviti prikupljanjem nova za humanitarnu organizaciju The City of Hope Foundation. Prije šest godina mu je dijagnosticiran rak prostate, ali je potpuno izliječen. Zbog svojih zasluga u humanitarnom radu, ali i na području glazbe je Rod 2016. godine proglašen vitezom.

