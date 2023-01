Rod Stewart javio se uživo u Sky, kritizirao vladu pa nudio da će ljudima plaćati preglede

Foto: Stephan Persch/DPA/PIXSELL

Britanski rock pjevač Rod Stewart (78) iznenadio je četvrtak svojim javljanjem u program uživo Sky Newsa kako bi osudio "smiješno" stanje zdravstvenog sustava, pozvao vladu da odstupi i pruži priliku oporbenoj Laburističkoj stranci. Foto: Petar Glebov/PIXSELL Stewart, poznat po svojim hitovima iz 1970-ih "Maggie May" i "Do Ya Think I'm Sexy?", javio se u program Sky Newsa posvećen krizi u britanskom Nacionalnom zdravstvenom servisu (NHS) koji je primao pozive građana. - Ovo je srceparajuće za medicinske sestre - rekao je Stewart. - Stvarno je srceparajuće. U svim mojim godinama života u ovoj zemlji nikada nije bilo tako loše. Foto: Victoria Jones/PRESS ASSOCIATION NHS koji financira država, donedavno izvor ponosa za mnoge Britance, pod velikim je pritiskom nakon godina premalog ulaganja i posljedica pandemije korona virusa, što je medicinske sestre i ostalo osoblje potaknulo na štrajk bez presedana. - Mislim da bi ova vlada sada trebala odstupiti i pružiti priliku Laburističkoj stranic - rekao je 78-godišnji Stewart, ističući da je on osobno dugo bio konzervativac. Stewart je također rekao da je "smiješno" što se u srijedu prijavio u praznu privatnu kliniku radi radiološke pretrage dok toliko drugih pacijenata "umire jer ne mogu obaviti (radiološko) snimanje". Zatim je ponudio da će platiti 10 ili 20 pregleda za građane i izrazio nadu da će i drugi koji to mogu učiniti slijediti njegov primjer. - Ne treba mi publicitet. Samo želim učiniti neke dobre stvari - rekao je prije nego što je završio svoj telefonski poziv pjevanjem početnih stihova pjesme "Maggie May". Foto: Instagram/Ioan Gruffudd - Probudi se Maggie, mislim da ti imam nešto za reći - otpjevao je Stewart svojim prepoznatljivim hrapavim glasom koji je tu pjesmu učinio hitom 1971.