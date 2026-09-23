Pjevačica je u subotu otišla u London, a s njom je bio i Emil Tedeschi mlađi.
Rođendanski outfit Maje Šuput: Blistala u provokativnoj crvenoj haljini i uživala u dobroj hrani
Pjevačica Maja Šuput imala je poseban razlog za odlazak u London. U utorak, 22. rujna, proslavila je 47. rođendan, i to u svojem stilu, na putovanju uz dobru hranu i piće. Svakodnevno je pratitelje o svemu obavještavala na društvenim mrežama - pokazala je kako pije šampanjac, odlazi na mjuzikl, jede u finim restoranima...
Podijelila je i mnoge čestitke koje su pristizale sa svih strana, a jedna je fotografija privukla posebnu pozornost. Maja je uživala u mjuziklu "Moulin Rogue" u londonskom kazalištu Piccadilly. Za tu je priliku odjenula atraktivnu haljinu koja je jedva prekrila njene adute. Atraktivno izdanje privuklo je mnoge poglede. Maja je u London otputovala u subotu, a s njom je bio i Emil Tedeschi mlađi. Snimio ih je naš čitatelj, koji nam je rekao da su djelovali blisko.
- Na prijavi za let su baš bili posebno bliski, zagrlili su se i čak su se ljubili neko vrijeme. Ne znam kamo putuju, ali Maja je u jednom trenutku slikala onaj veliki pano na kojem pišu polasci letova. Inače su jako opušteni oboje, drže se za ruke, smiju se i baš djeluju zaljubljeno - rekao je čitatelj.
Bio je u njihovoj blizini, pa nam je opisao što su radili.
- Evo upravo gledam u njih, jako su blizu mene. Doručkuju u salonu za prvu klasu i sami su unutra. Netko od njih pije vino, a netko mineralnu - naveo nam je čitatelj 24sata.
Prijatelji para rekli su nam kako će se na putovanju zadržati tri dana te kako je najvažnije da on nju voli.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+