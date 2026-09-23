Rođendanski outfit Maje Šuput: Blistala u provokativnoj crvenoj haljini i uživala u dobroj hrani

Pjevačica Maja Šuput imala je poseban razlog za odlazak u London. U utorak, 22. rujna, proslavila je 47. rođendan, i to u svojem stilu, na putovanju uz dobru hranu i piće. Svakodnevno je pratitelje o svemu obavještavala na društvenim mrežama - pokazala je kako pije šampanjac, odlazi na mjuzikl, jede u finim restoranima...

Podijelila je i mnoge čestitke koje su pristizale sa svih strana, a jedna je fotografija privukla posebnu pozornost. Maja je uživala u mjuziklu "Moulin Rogue" u londonskom kazalištu Piccadilly. Za tu je priliku odjenula atraktivnu haljinu koja je jedva prekrila njene adute. Atraktivno izdanje privuklo je mnoge poglede. Maja je u London otputovala u subotu, a s njom je bio i Emil Tedeschi mlađi. Snimio ih je naš čitatelj, koji nam je rekao da su djelovali blisko.

Foto: Instagramž

- Na prijavi za let su baš bili posebno bliski, zagrlili su se i čak su se ljubili neko vrijeme. Ne znam kamo putuju, ali Maja je u jednom trenutku slikala onaj veliki pano na kojem pišu polasci letova. Inače su jako opušteni oboje, drže se za ruke, smiju se i baš djeluju zaljubljeno - rekao je čitatelj.

Bio je u njihovoj blizini, pa nam je opisao što su radili.

- Evo upravo gledam u njih, jako su blizu mene. Doručkuju u salonu za prvu klasu i sami su unutra. Netko od njih pije vino, a netko mineralnu - naveo nam je čitatelj 24sata.

Prijatelji para rekli su nam kako će se na putovanju zadržati tri dana te kako je najvažnije da on nju voli.