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STIGLA MINI BLUE

Rodila žena koja tvrdi da je u 12 sati spavala sa 1057 muškaraca

Piše Magdalena Mucić,
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Rodila žena koja tvrdi da je u 12 sati spavala sa 1057 muškaraca
Foto: Instagram
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Bonnie, pravog imena Tia Billingsher, zvijezda je sadržaja za odrasle koja je posljednjih godina često izazivala kontroverze, izvodeći brojne bizarne pothvate, zbog čega joj fanovi nisu vjerovali da je uopće trudna

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Bonnie Blue, koja je javnosti postala poznata zbog tvrdnji da je spavala s više od 1000 muškaraca u 12 sati, objavila je da je rodila kćer.

- Rodila sam. Dobro sam. Imala sam carski rez, a beba je super, super zdrava. Kasnije idem kući. Boljelo je, ali nije bilo tako strašno kako sam mislila. No jutros, kada mi je bilo loše, doista sam imala osjećaj kao da su mi se šavovi pokidali - kazala je Bonnie. 

LAŽEŠ, BONNIE? Tvrdi da ima novi rekord u broju muškaraca. Kolega: 'Ona je kao demon!' Doktor: 'To nije zdravo'
Tvrdi da ima novi rekord u broju muškaraca. Kolega: 'Ona je kao demon!' Doktor: 'To nije zdravo'

Bonnie, pravog imena Tia Billingsher, zvijezda je sadržaja za odrasle koja je posljednjih godina često izazivala kontroverze, izvodeći brojne bizarne pothvate, među kojima je i tvrdnja da je u 12 sati spavala s 1057 muškaraca. Ispod videa u kojem se izmjenjuju kadrovi trudnoće i boravka u bolnici, Bonnie je napisala: I sad nas je 1058.

Iako je tijekom trudnoće objavljivala razne fotografije i videa svog trbuha te najavila dolazak Mini Blue, fanovi su mislili da je riječ o još jednom njenom triku. Ispod jednog videa napisala je 'grupni projekt', referirajući se na 1057 muškaraca s kojima je navodno spavala. 

Rodila je u istoj bolnici kao Kate Middleton, St. Mary's u Londonu te svima preporučila privatnu zdravstvenu skrb, objasnivši da je bolnica poput hotela.

- Ako si možete priuštiti ponovno staviti kuću pod hipoteku kako biste otišli na luksuznije putovanje ili kupili bolji automobil, iskreno, otiđite privatno jer nije toliko skupo kao što se misli - kazala je Bonnie, a prenosi Daily Star. 

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