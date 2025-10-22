Obavijesti

RIJETKI TRENUCI

Arija Rizvić o dolasku roditelja i sestara Luke Modrića na njenu predstavu: 'Bilo je emotivno'

Piše Marinela Mesar,
3
Foto: Instagram

Cjelokupna predstava fokusirana je na nogometni, ali i onaj životni put popularnog nogometaša. Poruka je na neki način prenijeti publici, najviše mladima, koliko je odricanja potrebno, da bi se postao najboljim na svijetu

Stipe i Radojka Modrić iznenadili su brojne brojne posjetitelje na predstavi u zadarskom HNK-u. S roditeljima Luke Modrića, u kazalištu su se pojavile i nogometaševe sestre Jasmina i Diora te njezin suprug. Na Instagram profilu, fotografijama se pohvalila i glumica Arija Rizvić

- Bilo je jako emotivno i velika čast što je na predstavu došla obitelj Luke Modrića. Njegova mama Rada i tata Stipe su sinoć prvi put pogledali predstavu i zahvalni smo i sretni što su podijelili svoje emocije s nama - napisala je Arija u opisu objave na Instagramu, kojoj su se u komentarima javili brojni obožavatelji. 

'Legenda!',  'Najbolji', 'Ajme, diiiivno! Jedva ga čekamo na predstavi', 'I Luka i Arija su jedni presimpatični ljudi', 'Prelijepa Arija', pisali su joj. 

Predstavu 'Moja igra', koja je nastala u suradnji s Hrvatskim nogometnim savezom i Boss teatrom, režirala je Arija. Napisali su je Valentina i Luka Mavretić. Što se tiče glavne uloge, Modrića je utjelovio Matej Đurđević. Uz njega, tu su još i Gloria Dubelj te Denis Bosak

Cjelokupna predstava fokusira se na put Luke Modrića kroz emotivnu i osobnu perspektivu kako bi publika imala dojam kroz koje je prepreke popularni nogometaš morao proći da bi došao do titule najboljeg na svijetu. Usto, prilično su i istaknuti trenuci samog njegova odrastanja, kao i detalji o obitelji. Tu je i glavna poruka da Modrićev primjer može poslužiti kao snažna inspiracija svim generacijama, a posebno mladima koji tek kreću u život, ali i sport.

Lukina najveća podrška u karijeri je obitelj. Otac ga svakodnevno prati na reprezentatinim okupljanjima, a ono što javnost najviše pamti je njegova izjava nakon što je Luka osvojio Zlatnu loptu. 

- Sine moj, ja sam najponosniji i najsretniji ćaća na svijetu, ti si moj genij, ne mogu više... Ne znam što da kažem. Presretan sam. Presretan. Tvoj veliki rad, trud i odricanje, svi se ponosimo tobom - rekao je tad Modrićev otac.

Foto: Instagram

