Roditelji nakon K-pop spektakla u Areni: 'Nešto tu nije štimalo'

Dok su mladi uglas pjevali stihove na korejskom i engleskom, a dvoranom je dominiralo more svjetlećih palica, poznatih kao 'lightsticks', neka djeca su bila zbunjena.

- Mama, a gdje su Demon Huntersi? - pitanje je koje se moglo čuti više puta tijekom koncerta.

Atmosfera je bila sjajna, tu nema dileme. Dvosatni program donio je presjek najvećih hitova grupa kao što su 'BTS' i 'BLACKPINK', ali i glazbu iz popularnog Netflixovog filma 'K-Pop Demon Hunters', čiji je uspjeh i privukao značajan dio publike.

Produkcija je bila na zavidnoj razini, s masivnim LED ekranima i profesionalnim plesačima, no mnoga djeca očekivala su nešto čega nije bilo.

Između oduševljenja i promašenih očekivanja

Dok su neka djeca oduševljeno plesala i pjevala, druga su se pitala što se događa.

Show je koncipiran kao posveta cijelom žanru, no ta informacija očito nije doprla do svih. 'Zamisli mama, oni su putovali skroz iz Koreje! Jadni ljudi!', prepričao je portal Ravno do dna, sažimajući tako opći dojam dijela najmlađe publike.

Slična se situacija dogodila i na irskom dijelu turneje, gdje su stotine roditelja izrazile bijes zbog pogrešnog oglašavanja, tvrdeći da su očekivali koncert posvećen isključivo filmu 'K-Pop Demon Hunters'.

Čini se da se dio te komunikacijske buke prelio i na domaći teren.

'Plakat ne prati ono što se ispred njezinih očiju odvijalo na pozornici'

Nakon koncerta javio nam se čitatelj 24sata koji je događaj posjetio sa suprugom i dvoje male djece, podijelivši iskren i detaljan dojam večeri.

- Plakat je napravljen tako da uvjeri djecu da će to biti sve kao u Demon Hunters animiranoj seriji koja je i dobila dva Oscara. No od Demona i Huntersa ni 'd' ni 'h'. Arena je bila krcata, a najviše je bilo djece ispod 10 godina. Moje curke su se počele spremati već u 7 ujutro. Starija je odmah nakon početka koncerta shvatila da tu nešto ne štima i da plakat ne prati ono što se ispred njezinih očiju odvijalo na pozornici. Mlađa je čula poznate taktove pjesama koje sluša na YouTubeu pa je njoj bilo svejedno. Imala je i šljokice na licu. Malo joj za sriću triba. No starijoj je trebalo malo više od šljokica. I nije jedina koja je bila razočarana. Tu je velik dio krivice i na nama roditeljima koji se očito nismo dovoljno informirali - rekao je.