Roditelji su Elif psihički doveli do ruba, susjedi zvali policiju...

Isabella Damla Güvenilir (10) pobijedila je sve traume s kojima se nosila snimajući seriju Elif. Djevojčica je izdržala mukotrpni tempo snimanja i školskih obveza, no sve to na njoj je ostavilo trag.

Svake sezone jedva je, naime, dočekala kraj snimanja kako bi se družila s prijateljicama i odmorila od kamera. Svake

sezone ponavljala je da više nikad neće glumiti no njezini su roditelji htjeli da nastavi sa snimanjima. Kad su joj rekli jednom da će opet razgovarati s producentima, malena je pala u depresiju.

Molila ih je da je ne tjeraju ponovo snimati, no njezin honorar itekako je pomogao kućnom budžetu pa nisu odustajali. Susjedi su govorili da se svaki dan čuo plač iz njihove kuće, a svađe su bile svakodnevne.

- Bilo je nepodnošljivo. Vjerujem da se roditelji nisu mogli dogovoriti koliko će se Isabella odmarati. Snimanja su je jako iscrpila. Kad smo je sreli u dućanu, pognula je glavu i jedva pozdravila. Nije bila nasmijana kao prije niti je željela pričati. Stalno je imala podočnjake i bilo je jasno da je pod stresom - ispričala je susjeda.

Dodala je kako Isabella nije spavala kao druga djeca. Imala je noćne more, često su se po ulici čuli vriskovi iz kuće. Posebice, ističe, je bilo teško slušati to ljeti, kad su svi prozori bili otvoreni. Tad je, priča susjeda, cijela ulica grmjela od njezinih vriskova.

- Ne čudi me to jer je spavala je tri do četiri sata. Pet godina provela je na setu, a glumila je djevojčicu koju su maltretirali. Majka je s njom uvijek bila na snimanju, razgovarala je i s dječjim psihologom, ali takve scene morale su ostaviti trag na njezinoj psihi - rekla je susjeda.

Koliko je taj period svima bilo teško prolaziti svjedoče i pozivi drugih susjeda. Radi Isabellina psihičkog zdravlja pozvali su policiju i socijalne radnike. Roditelji su bili šokirani kad su im ovi pozvonili. Rekli su da optužbe za zlostavljanje djeteta nemaju veze s istinom.

- Istina je da je nekoliko puta vrištala po noći, ali svako dijete nekad ima noćne more. Istina je i da zadnjih mjeseci nije najbolje raspoložena, ali i to će se vratiti u normalu - stoji u zapisniku kao odgovor roditelja na tvrdnje susjeda.

Roditelji su insistirali da im socijalni radnici kažu tko ih je prijavio, no ovi su to odbili. Rekli su tek kako im je drago da je prijava neosnovana. Da je djevojčica ipak prolazila pretežak period za njezinu psihu posvjedočila je i ona sama.

- Uz seriju sam doslovno i odrasla, skoro provela svoje djetinjstvo. Tijekom snimanja i svi moji mliječni zubi su ispali, u jednoj epizodi imam zub, a u drugoj već nemam. Uprkos snimanjima, na vrijeme sam završila i sve školske obaveze. Idem u školu, a nakon škole idem na set i snimam. Zadaću sam pisala u pauzama dok sam čekala snimanje svoje scene. Kada sam počela glumiti, nisam znala čitati i bilo je veoma teško, ali sada veoma brzo pamtim - rekla je Isabella.

