Rogoznica brisao poruke i tajio aferu, a Alex po noći zvao k sebi

Alex se nije libila pokazati poruke koje je razmjenjivala s nedavno rastavljenim glazbenikom. Slala mu je provokativne fotografije svoje stražnjice, a on joj je uzvraćao svojim golišavim izdanjima.

<p>Glazbenik <strong>Boris Rogoznica</strong> (31) "pao" je na fatalnu kantautoricu <strong>Alex Ognjenu</strong> (36). Iako ona nije znala tko je Boris kad ga je upoznala, kao ni koji je njegov ljubavni status, vrlo brzo su "kliknuli" i počeli se dopisivati. Njihov odnos većinom se temeljio na uzajamnim strastima. Godinama je trajalo njihovo dopisivanje i tajno nalaženje. Boris je glazbenici slao poruke većinom u kasnim satima. Zvao ju je na večere ili kod sebe u stan, a u porukama koje nam je Ognjena pokazala bilo je i eksplicitnog sadržaja. No, nije Ognjena olako padala na Borisovu slatkorječivost. Znala ga je i odbijati, što on nije najbolje prihvaćao.</p><p>- O Bože, pa ti si postala opatica - napisao joj je kad se nije htjela vidjeti s njim.</p><p>U tri ujutro pisao joj je poruke i zvao ju je da mu se pridruži u krevetu.</p><p>- Bit će dvostruko više strasti ako sad dođeš. Nikad, ali baš nikad nećeš zaboraviti tu ludu noć. Ispunio bih ti svaku poru užitkom, poljubio svaki komadić tvoga tijela... - pisao je Boris, no Alex je tu ponudu odbila.</p><p>Osim što joj je slao vruće poruke, Rogoznica je ponekad spominjao suprugu, prepričavao Ognjeni kada bi se posvađali, ali i kada bi riješili nesuglasice. Govorio joj je kako želi spasiti brak. A onda bi se Boris ubrzo prebacio na laskanje i dijeljenje komplimenata glazbenici.</p><p>- Ti si zgodna i jako izazovna. Muškarac u meni silno želi uživati u tebi. Ali to nije ono što bi me napunilo i usrećilo dugoročno. Zbilja osjećam da si, osim tog seksepila, mnogo više. Da možeš dati podršku, prijateljstvo i ljubav - pisao joj je Boris.</p><p>Alex se nije libila pokazati poruke koje je razmjenjivala s nedavno rastavljenim glazbenikom. No, nije samo Boris htio očarati fatalnu Alex već je zavodila i ona njega. Slala mu je provokativne fotografije svoje stražnjice, a on joj je uzvraćao s kadrovima golog tijela. Nestašni Boris ispitivao je Alex ima li kakve seksi igračke u kolekciji te je izrazio želju da ga nauči kako se rabe. No, čini se kako Boris nije želio da njihove tajne prepiske izađu u javnost ili da netko sazna.</p><p>- Ja brišem razgovore u svakom slučaju - rekao je Boris Ognjeni, no čini se kako ovu aferu nije uspio zadržati u tajnosti.</p><p>Alex je sačuvala sve poruke, fotografije i snimke koje joj je slao Boris. Na vizualnim materijalima jasno se vidi kako je riječ o Rogoznici i da je upravo on pisao te poruke. Iako su većinom pisali o privatnom aspektu njihovog odnosa, bilo je tu i razgovora o gažama, izlascima pa čak i suradnjama. Boris joj je slao svoje pjesme, a ona mu je davala stručne komentare poput prave kolegice. U lipnju 2016. poslao joj je pjesmu koju je za nju pisao. Kroz stihove je eksplicitno opisivao što bi joj radio, a u međuvremenu je i shvatio koliko je njihovo dopisivanje rizično.</p><p>- Opreza radi, nemoj mi prvu poruku kad šalješ poslati neku... Znaš. Da ne budem u neugodnoj situaciji - napisao je.</p><p>Kad smo kontaktirali Rogoznicu nije bio raspoložen za razgovor o aferi. Rekao je kako ne poznaje najbolje Alex i da poruke koje je kantautorica pustila u javnost ne moraju biti istinite.</p><p>- Ma gledajte, te poruke, to se sve da inscenirati - kaže Rogoznica.</p><p>No, teško da se mogu inscenirati njegove fotografije s kauča, iz zagrebačkih klubova ili automobila, koje je slao Alex.</p><p> </p>