Rogoznica je tada u osebujnoj modnoj kombinaciji pjevao kako je pogrije\u0161io uploviv\u0161i u bra\u010dnu luku, da monogamija nije za njega i\u00a0da jednostavno odmah 'oboli' kad vidi privla\u010dnu \u017eenu. U 'hitu' kojeg vi\u0161e nema na YouTubeu zaklju\u010duje i kako je\u00a0do\u0161ao na lo\u0161 glas jer ga 'nije\u00a0znao dr\u017eati u ga\u0107ama'.

Naravno, autora i djelo legitimno\u00a0je, a ponekad i nu\u017eno\u00a0odvojiti, ali u Borisovom slu\u010daju ispostavilo se da je, kad je u pitanju njegov bra\u010dni \u017eivot, glazbenik bio zloguki prorok samome sebi jo\u0161 prije\u00a0pet godina.

\u00a0

Tekst pjesme prenosimo u cijelosti:\u00a0

Monogamija mi ne da mira



cijeli \u017eivot me sekira



nije za mene, ona nije za mene



pornografija me ne skulira



\u0161to je vi\u0161e konzumiram



jedino \u0161to znam, nezasitan sam

Zdravo Marije sam davno prestao da molim\u00a0



kad ugledam komade koje toliko volim\u00a0



doslovno, u tom trenu obolim

Mo\u017eda \u017eeniti se nisam smio\u00a0



jer sam svjestan toga bio\u00a0



sad je prekasno, ve\u0107 sam zaje*o



Cijela rodbina zbog toga pati



moje selo sad me blati



gore ne mo\u017ee, stvarno ne mo\u017ee



Sve zbog jednog trenutka neobuzdane strasti



kao Ivo Sanader ja sam uspio pasti



kao pas, na dno \u017eivota propasti

REF:

Ja sam jedan tu\u017ean pas\u00a0



tu\u017ean sam jer nema nas\u00a0



permanentno tonem ka potonulim la\u0111ama\u00a0



Ja sam jedan tu\u017ean pas



do\u0161ao sam na lo\u0161 glas



jer ga nisam znao dr\u017eati u ga\u0107ama



Ja sam jedan tu\u017ean pas



Ja sam jedan tu\u017ean, tu\u017ean pas

Znam da \u017eeniti se nisam smio



jer sam svjestan toga bio



sad je prekasno



vo\u0107e edensko

S ovim ne tra\u017eim pomilovanje



niti shodno opravdanje\u00a0



stojim iza svog, gena prokletog



al' da zbog jednog trenutka neobuzdane dra\u017ei\u00a0



cijela rodbina njena sad me s vilama tra\u017ei\u00a0



kao pas, od njih moram bje\u017eati...\u00a0

