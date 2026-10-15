Rolling Stonesi imaju pet novih pjesama: Evo kad će ih objaviti

Samo nekoliko mjeseci nakon izlaska novog studijskog materijala, legendarni The Rolling Stones imaju još iznenađenja. Obožavatelje očekuje prošireno izdanje albuma koje donosi pet novih pjesama i nevjerojatna glazbena gostovanja, čime bend pokazuje da ni u osmom desetljeću ne misli usporiti.

U srpnju ove godine bend je izdao svoj 25. studijski album pod nazivom "Foreign Tongues". Izdanje je odmah privuklo veliku pažnju, a proces snimanja u londonskom studiju Metropolis bio je iznimno brz te je trajao manje od mjesec dana kako bi se uhvatila sirova energija glazbenika. Legendarni rokeri sada su najavili sasvim novo izdanje. Pod imenom "Foreign Tongues, Loose Lips", proširena verzija albuma stiže na tržište 27. studenoga, a objavljuje je izdavačka kuća Polydor.

Foto: Henning Kaiser/DPA

Ovo izdanje izlazi jedva pet mjeseci nakon originala. Bend nastavlja uspješnu suradnju s producentom Andrewom Wattom, koji je za njih producirao i hvaljeni album "Hackney Diamonds" iz 2023. godine, za koji su osvojili nagradu Grammy.

Od pet novih pjesama, neke su već dobro poznate najvjernijim obožavateljima. Pjesma "Bad Luck Hideaway" bila je dostupna korisnicima iTunesa kao bonus dodatak još od 10. srpnja. Riječ je o posebnoj poslastici jer u njoj Mick Jagger i Keith Richards pjevaju u duetu, a na bubnjevima se može čuti neprežaljeni Charlie Watts, koji je preminuo 2021. godine.

Nova iznenađenja stižu vrlo skoro, pa će publika već 20. listopada moći digitalno poslušati pjesmu "Who You Callin' Crazy". U ovoj jedinstvenoj skladbi bendu se pridružio priznati britanski jazz saksofonist Courtney Pine.

Foto: Kevin Mazur

Prave premijere ipak se čuvaju za kraj studenoga. Tada će po prvi put svjetlo dana ugledati pjesme "Where There's a Will", "Human Tide" i "She Still Comes Around", o kojima fanovi za sada ne znaju mnogo.

Gostovanja na samom albumu doista su impresivna i okupljaju brojne zvijezde. Među slavnim imenima našli su se Paul McCartney, Bruno Mars, Steve Winwood te Robert Smith iz grupe The Cure, koji gostuje na pjesmi "Divine Intervention". Svoj doprinos dali su i Chad Smith iz benda Red Hot Chili Peppers, dugogodišnji suradnik basist Darryl Jones te bubnjar Steve Jordan.

Novih pet pjesama bit će dostupno na svim digitalnim platformama, ali i u fizičkom obliku kao luksuzni dvostruki CD. Oni koji preferiraju analogni zvuk gramofona, imat će priliku nabaviti posebno kolekcionarsko izdanje na atraktivnom crvenom vinilu. Uz tu ploču kupci će dobiti i originalni album na kompaktnom disku.

*uz korištenje AI-ja



