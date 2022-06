Rolling Stonesi započeli turneju

Britanske rock legende Rolling Stonesi započeli su europsku turneju, kojom slave šest desetljeća postojanja, nastupom u Madridu.

Turneja "Sixty" uključivat će 14 koncerata u Europi, a prvi je održan na stadionu Wanda Metropolitano, domu nogometnog kluba Atletico Madrida.

Prošla turneja benda "No Filter" započela je 2017., ali je sjevernoamerička etapa odgođena zbog pandemije korona virusa.

Nakon dugog odgađanja, nastavili su turneju krajem prošle godine i okončali je s milijun prodanih ulaznica, iako im nedostaje njihov bubnjar Charlie Watts koji je umro u kolovozu u 80. godini.

"Hola Madrid!", pozdravio je frontman Mick Jagger više od 50.000 ljudi na stadionu. Bend je nastup otvorio sa "Street fighting man" i Jaggerovim prepoznatljivim plesnim pokretima.

Prikazane su video snimke Wattsa kojemu su članovi benda odali počast.

- Ovo je naša prva europska turneja bez Charlieja, jako nam nedostaje - rekao je Jagger na španjolskom prije nego što je odsvirao pjesmu "Sad, sad, sad" dirnutoj publici.

Rolling Stonesi pomogli su definirati "swinging sixties" i hipijevsku eru s bezvremenskim hitovima poput "Jumpin' Jack Flash" i "(I Can't Get No) Satisfaction".

Jagger (78), Keith Richards (78) i Ronnie Wood koji je jučer napunio 75 godina, stigli su u španjolsku prijestolnicu još prošli tjedan.

Stonesi će obići 13 europskih gradova, a dvaput će nastupiti u Londonu.

Idući koncert je u Muenchenu, a zatim odlaze u Liverpool na nogometni stadion Anfield, što će biti njihov prvi nastup nakon više od 50 godina u rodnom gradu Beatlesa.

Nastupit će i u Amsterdamu, Bernu, Milanu, Londonu, Bruxellesu, Beču, Lyonu, Parizu, Gelsenkirchenu, a završnica će biti u Stockholmu 31. srpnja.

Osim što slave 60. godišnjicu postojanja, Stonesi obilježavaju 50 godina od objavljivanja jednog od najpoznatijih albuma "Exile on Main St".

