Romano divljao pred Marininim vratima, kaznili ga sa 189 kn

Romano Obilinović Žorž (41) osuđen je u ožujku na kaznu od 189 kuna zbog noćnog divljanja ispred vrata stana Marine Raguž (32). Dvojac se upoznao 2016. u reality showu 'Big Brother' iz kojeg je on izašao bogatiji za 183.700 kuna.

Priznao je Žorž (često znan i kao Amigo), nekadašnji nogometaš i prvotimac brojnih klubova pa čak i u Prvoj HNL, dobro poznat i po spektakularnim razgovorima sa svojim menadžerom, da ga je svađa s djevojkom izbacila iz takta. Tako je dobio najmanju kaznu koju je mogao dobiti na Prekršajnom sudu u Splitu za ovo djelo, narušavanje javnog reda i mira.

No, zanimljivije je od priznanja Obilinovića činjenica da se sve događalo početkom svibnja prošle godine te da su Marina i Romano nakon serije prekida i ponovnih početaka, tijekom 2019. godine bili u vezi. Unatoč 'teškim' riječima koje bi padale nakon svakog razlaza, javno upućenih preko društvenih mreža...

A turbulentna veza Big Brother golupčića nije ni prošle godine bila bez trzavica, očito je to i iz ove presude. Romano Obilinović došao je oko 22 sata u zgradu na Pujankama gdje su zajedno živjeli, naravno jer su se prethodno 'zakrvili' pa je stao galamiti i lupati po vratima stana.

'Susjedi su', priznao je Žorž, 'stariji ljudi koji su pozvali policiju, a Marina mi nije htjela otvoriti, zbog toga sam lupao po vratima.'

- Sad sam dobro, zajedno živimo u tom stanu i žao mi je što se sve dogodilo - pokajao se Romano Obilinović pred sudom u rujnu prošle godine pa sutkinji nije preostalo ništa drugo nego uvažiti to priznanje i dati mu najmanju moguću kaznu. Koja se još uvijek, prema članku 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, 'mjeri' u njemačkim markama: propisana je kazna od 50 do 200 DEM, a može se izreći do 30 dana zatvora.

