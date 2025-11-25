Obavijesti

Show

Komentari 2
VRUĆI ODMOR

Romantični bijeg Thompsonove nećakinje: Lejdi i Ivan pokazali kako izgleda odmor iz snova

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Romantični bijeg Thompsonove nećakinje: Lejdi i Ivan pokazali kako izgleda odmor iz snova
5
Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Par je pobjegao od svakodnevice i uronio u tropski luksuz koji izgleda kao iz filma. More, sunce i opuštene šetnje otkrivaju koliko im ovaj bijeg godi. Njihove objave već su izazvale lavinu reakcija

Zavirili smo u najnoviju objavu poznatog para koji ne prestaje oduševljavati pratitelje — Lejdi Perković Jarnec i njen suprug, plesač Ivan Jarnec, upravo provode odmor iz snova… i to na totalno egzotičnom mjestu!

Par je na Instagramu podijelio slike iz raja: bjeloglavi pijesak, tirkizno more i kokteli u ruci. Sve izgleda kao savršena filmska scena, a Lejdi i Ivan ne skrivaju koliko im godi bijeg od svakodnevice.

A post shared by Lejdi Perković Jarnec (@lejdiperkovic)

Lejdi, nećakinja Marka Perkovića Thompsona, poznata je po svom stilu i glamuru, a na ovoj su avanturi oboje pokazali opušteniju stranu — sunčane naočale, lagane ljetne haljine i osmijesi koji govore više od riječi. Ivan, pak, izgleda potpuno opušteno, uživajući u svakom trenutku dok drži Lejdi za ruku na šetnji uz obalu.

Foto: Instagram

Podsjetimo, ovaj par je već bio u središtu pozornosti – njihova zaruka dogodila se u spektakularnom trenutku u emisiji „Ples sa zvijezdama“, kada je Ivan kleknuo pred Lejdi usred emisije, izazvavši suze, pljesak i gomilu emocija.  
Lejdi je potom i otkrila da joj je najveći oslonac: „Moj Ivan je moja podrška i moj najveći kritičar“, rekla je u jednom od ranijih intervjua.  

PUNO EMOCIJA FOTO Thompsonova nećakinja Lejdi podijelila nikad viđene fotografije nedavnog vjenčanja
FOTO Thompsonova nećakinja Lejdi podijelila nikad viđene fotografije nedavnog vjenčanja

Sada, dok uživaju na plaži i udaljeni su od reflektora, mnogi se pitaju — je li ovo par koji planira i proširenje svoje bajke? Bilo kako bilo, njihov bijeg u raj doslovno izgleda kao ljubavni san.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Ups! Knoll u problemima. Popustile su trake koje su joj držale grudi. Sve joj se vidi
AJME

FOTO Ups! Knoll u problemima. Popustile su trake koje su joj držale grudi. Sve joj se vidi

Vatrena navijačica, a od nedavno i DJ-ica, Ivana Knoll prije nekoliko je dana objavila svoj prvi singl 'City lights'. Za pjesmu je snimila i atraktivan spot u kojem je pokala sve svoje atribute, gotovo bez imalo odjeće da ih prekrije...
Bivši suprug Maje Šuput novom fotkom oduševio pratitelje: 'On se pomladio otkad je bez nje...'
NAKON RAZVODA

Bivši suprug Maje Šuput novom fotkom oduševio pratitelje: 'On se pomladio otkad je bez nje...'

Nenad Tatarinov novom objavom na Instagramu pokrenuo je lavinu komentara, a osim čestitaka na prestižnoj nagradi, dobio je i komplimente za svoj izgled
Poznata organizacija prekinula suradnju s blogerom Iličićem, on kaže: Odlučio sam sve objasniti
INCIDENT S ANAKONDOM

Poznata organizacija prekinula suradnju s blogerom Iličićem, on kaže: Odlučio sam sve objasniti

Izražavamo duboku zabrinutost zbog nedavnog incidenta u kojem je naš dosadašnji ambasador Kristijan Iličić postupao na način koji nije u skladu s vrijednostima i principima zaštite životinja, rekli su iz WWF-Adria

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025