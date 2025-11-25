Romantični bijeg Thompsonove nećakinje: Lejdi i Ivan pokazali kako izgleda odmor iz snova

Zavirili smo u najnoviju objavu poznatog para koji ne prestaje oduševljavati pratitelje — Lejdi Perković Jarnec i njen suprug, plesač Ivan Jarnec, upravo provode odmor iz snova… i to na totalno egzotičnom mjestu!

Par je na Instagramu podijelio slike iz raja: bjeloglavi pijesak, tirkizno more i kokteli u ruci. Sve izgleda kao savršena filmska scena, a Lejdi i Ivan ne skrivaju koliko im godi bijeg od svakodnevice.

Lejdi, nećakinja Marka Perkovića Thompsona, poznata je po svom stilu i glamuru, a na ovoj su avanturi oboje pokazali opušteniju stranu — sunčane naočale, lagane ljetne haljine i osmijesi koji govore više od riječi. Ivan, pak, izgleda potpuno opušteno, uživajući u svakom trenutku dok drži Lejdi za ruku na šetnji uz obalu.

Foto: Instagram

Podsjetimo, ovaj par je već bio u središtu pozornosti – njihova zaruka dogodila se u spektakularnom trenutku u emisiji „Ples sa zvijezdama“, kada je Ivan kleknuo pred Lejdi usred emisije, izazvavši suze, pljesak i gomilu emocija.

Lejdi je potom i otkrila da joj je najveći oslonac: „Moj Ivan je moja podrška i moj najveći kritičar“, rekla je u jednom od ranijih intervjua.

Sada, dok uživaju na plaži i udaljeni su od reflektora, mnogi se pitaju — je li ovo par koji planira i proširenje svoje bajke? Bilo kako bilo, njihov bijeg u raj doslovno izgleda kao ljubavni san.