Romantično putovanje ili solo uživanje? Jelena Rozga odmara u Španjolskoj, zaplesala na ulici

Pjevačica Jelena Rozga trenutno uživa na odmoru u sunčanoj Španjolskoj, a pratiteljima se javila iz grada Lloret de Mara gdje je zaplesala na ulici uz glazbenu pozadinu Mariah Carey i njene pjesme 'Fantasy'. Video je podijelila s obožavateljima na Instagramu, a sve je opisala samo jednom rječju: ''Fantazija''.

Splitska pjevačica nije otkrila s kim je otišla na putovanje, a mnogi su se zapitali je li njen ples na ulici kamerom zabilježio upravo Ivan Huljić. Podsjetimo, Rozga je nedavno potvrdila kako je u vezi s 10 godina mlađim Huljićem mlađim i to nakon što je ta informacija 'izletjela' njenim prijateljima Nini Badrić i Petru Graši.

Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL

- A što ću se naljutiti. Nitko se ne krije, mi se ne krijemo, mi normalno živimo, ali je bilo slatko. Ja sam se tako nasmijala, najjača je - komentirala je tako izjavu Nine Badrić i dodala kako je onda i Grašo sve 'izbrbljao'. ''Ali dobro, sve je to simpatično, trebao je netko reći i to je ok'', zaključila je Rozga.