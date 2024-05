Romantika u Survivoru, 'pao' je i poljubac! 'Ne mogu to sakriti'

Romantika na egzotičnom otoku u Dominikanskoj Republici nije ostavila ravnodušnima Mihaelu i Luku koji sve više izražavaju naklonost jedno prema drugome. Poslije boda kojeg osvoje na poligonu njihovi zagrljaju sve su duži, a past će i poljubac.

- To se dogodilo u žaru borbe. On i ja smo nekako povezani u tim borbama kad pobjeđujemo, ne prestajemo se grliti i ljubiti, imamo tu prisnu energiju i meni je on jako drag momak - objasnit će Mihaela. Ovu njihovu prisnost primijetili su svi u plavom plemenu, a Nancy će kazati da ne bi bilo neobično da se njihov odnos produbi i nakon Survivora. Mihaela će priznati da je Luka njezin tip i da se može zamisliti s njim.

Foto: Nova TV

- Ne mogu to sakriti - bit će iskrena Mihaela.

U novoj rundi natjecanja, plavo pleme će se suočiti s novim izazovima, preprekama i napetim situacijama dok se njegovi članovi bore za što duži opstanak na otoku. Nakon dramatičnog plemenskog vijeća, gdje je Ognjen ostavio mnoge zbunjene svojim objašnjenjem zašto je nominirao Stefana, članovi plavog plemena izražavaju svoje stavove i strategije.

Foto: Nova TV

- Nadam se da će od nas tko osvoji ogrlicu reći sve u jednoj rečenici - komentirat će Matea Ognjenovo komplicirano objašnjenje.