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SLUŽBENO JE!

Ronaldo i Georgina se vjenčali! Pogledajte sudbonosan prsten

Piše Zrinka Medak Radić,
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Ronaldo i Georgina se vjenčali! Pogledajte sudbonosan prsten
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Foto: Instagram
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Jedan od najpoznatijih nogometaša svijeta i njegova dugogodišnja partnerica vjenčali su se na privatnoj ceremoniji u Portugali

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Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez vjenčali su se na građanskoj ceremoniji u Cascaisu u Portugalu, čime su svoju dugogodišnju vezu službeno okrunili brakom.

Portugalac i njegova partnerica izrekli su sudbonosno „da“ na intimnoj i privatnoj ceremoniji, na kojoj je sudjelovalo njihovo petero djece. Vjenčanje je održano godinu dana nakon što su se Ronaldo i Rodríguez zaručili.

Vijest o vjenčanju prvi je potvrdio je sami par na Instagramu objavom fotografije njihovih vjenčanih prstena uz kratku, ali znakovitu poruku.

Vijest je za DailyMail potom potvrdio i Ronaldov predstavnik, koji je otkrio detalje ceremonije.

"Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez danas su se vjenčali na građanskoj ceremoniji u Cascaisu u Portugalu te su sada službeno suprug i supruga", poručio je predstavnik.

Cristiano Ronaldo ?e sa svojim partnericom Georginom Rodriguez dobiti blizance
Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Dodao je kako je riječ o privatnom i intimnom trenutku kojem je prisustvovalo njihovo petero djece.

Ronaldo i Rodríguez godinama su u središtu pažnje javnosti, a njihova veza jedan je od najpoznatijih ljubavnih odnosa u svijetu sporta i showbusinessa. Nakon dugogodišnje veze, zaruke su obilježile novi korak u njihovom odnosu, a sada su svoju ljubav okrunili i službenim brakom.

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Komentari 19
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