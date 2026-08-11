Ronaldo i Georgina se vjenčali! Pogledajte sudbonosan prsten

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez vjenčali su se na građanskoj ceremoniji u Cascaisu u Portugalu, čime su svoju dugogodišnju vezu službeno okrunili brakom.

Portugalac i njegova partnerica izrekli su sudbonosno „da“ na intimnoj i privatnoj ceremoniji, na kojoj je sudjelovalo njihovo petero djece. Vjenčanje je održano godinu dana nakon što su se Ronaldo i Rodríguez zaručili.

Vijest o vjenčanju prvi je potvrdio je sami par na Instagramu objavom fotografije njihovih vjenčanih prstena uz kratku, ali znakovitu poruku.

Vijest je za DailyMail potom potvrdio i Ronaldov predstavnik, koji je otkrio detalje ceremonije.

"Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez danas su se vjenčali na građanskoj ceremoniji u Cascaisu u Portugalu te su sada službeno suprug i supruga", poručio je predstavnik.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Dodao je kako je riječ o privatnom i intimnom trenutku kojem je prisustvovalo njihovo petero djece.

Ronaldo i Rodríguez godinama su u središtu pažnje javnosti, a njihova veza jedan je od najpoznatijih ljubavnih odnosa u svijetu sporta i showbusinessa. Nakon dugogodišnje veze, zaruke su obilježile novi korak u njihovom odnosu, a sada su svoju ljubav okrunili i službenim brakom.