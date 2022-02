S njenog Instagrama može se vidjeti da je dosadna domaćica koja objavljuje svoje luksuzne torbice. To je to. To rade Kardashiani. Ne bavi se dobrotvornim radom, brine samo o sebi, jedan je od komentara

Na Netflixu se prikazuje dokumentarac 'I'm Georgina' o Georgini Rodriguez (28) koja je poznata po tome što je djevojka nogometaša Cristiana Ronalda (36), a sudeći prema ocjenama i komentarima mnogima se nije svidjelo ono što je pokazala u seriji. 'Ja sam Georgina' na IMDb-u ima ocjenu 3.8, a uslijedili su i brojni negativni komentari na račun epizode koju su pogledali, a čistom jedinicom seriju je ocijenilo više od 45% gledatelja. - Mislim da ona ne zaslužuje film, jer ona je zapravo nitko. Razumijem, ona je Cristianova partnerica, ali je Cristiano taj koji je slavna osoba i naporno radi da dobije novac koji troši. S njenog Instagrama može se vidjeti da je dosadna domaćica koja objavljuje svoje luksuzne torbice. To je to. To rade Kardashiani. Ne bavi se nikakvim dobrotvornim radom, brine samo o sebi. Nezanimljivo - napisao je gledatelj u komentaru. - Dakle, ovo je nešto što se doima kao priča koja nema kraja ni o čemu posebno, osim činjenice da je u njemu Ronaldova cura. Evo u čemu je stvar, nemam ništa protiv njenog rada ili činjenice da je influencerica, pretpostavljam da je popularna u Portugalu i to je u redu. Ali ona je previše plitka i malo toga zna, a prilično je i dosadna. Molim vas, prestanite snimati emisije o plitkim ljudima koji su poznati po tome što su poznati, ali nemaju ništa za ponuditi osim pokazivanja svog lica i svoje Gucci i Versace odjeće i nakita - piše drugi. - Ovo je neukusno i neugodno za gledati. Pogotovo ljude koji okružuju ovu damu bez osnovne kulture koja pokušava pokazati svoje bogatstvo. Nisam siguran sviđa li se ikome ova nezainteresirana razmažena dama koja nosi dodatke s etiketom Guccija. Kuće i čamci su tek izvan granica dobrog ukusa. U ovom dokumentarcu nema ništa zanimljivo, osim nevjerice što je oko nje toliko lažnih ljudi - jedan je od komentara. Georgina i Cristiano upoznali su se 2016. godine, a njezin životni put nije bio lagan, no manekenka danas uživa u luksuzu koji uključuje putovanje svijetom privatnim zrakoplovom i na luksuznoj jahti, jede u najboljim restoranima, kupuje u najskupljim dućanima.